El folklore está de luto: murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su huella en La Pampa

La artista murió este jueves 1° de octubre. Foto: El Diario de La Pampa

El folklore argentino está de luto: murió María Inés Sosa, conocida artísticamente como Pastora Cruz, quien perdió la vida este jueves 1 de octubre a los 53 años luego de atravesar un delicado estado de salud. La cantora había nacido en Telén, La Pampa, y durante años llevó su música popular distintos escenarios de la provincia y otras regiones del país.

Pastora Cruz se había ganado un lugar dentro de la cultura popular pampeana gracias a un estilo marcado por el folklore y la identidad campera. Además de interpretar canciones, también compuso sus propios temas, en los que plasmó experiencias y sentimientos vinculados con su vida como mujer, madre y hermana.

La cantora de folklore tenía 53 años y murió tras batallar contra una dura enfermedad Foto: La Arena

Uno de sus temas más recordados es Mi Regalo, una canción que continuó formando parte de su repertorio y que todavía es recordada por quienes compartieron sus presentaciones. Su trayectoria también tuvo un momento especial en Victorica, donde participó de la Fiesta Nacional de la Ganadería ante un predio colmado.

La noticia de su muerte provocó muestras de pesar en distintos puntos de La Pampa, especialmente en Telén y Victorica, donde era una figura vinculada con la identidad cultural de la región. Desde diferentes espacios culturales expresaron sus condolencias y acompañaron a sus familiares y seres queridos.

Dolor en Telén por la muerte de Pastora Cruz: el adiós a una icónica cantora de folklore

El municipio de Telén manifestó su pesar por la pérdida y destacó la huella que María Inés Sosa dejó en la comunidad a través de su canto y su participación en diferentes actividades culturales. Además, dispuso una combi para trasladar a vecinos que quieran acompañar a la familia durante el sepelio.

“María Inés dejó una huella muy especial en nuestra localidad a través de su cultura, su canto y su permanente presencia, siendo parte de la identidad y de tantos momentos compartidos por nuestro pueblo”, expresaron desde la comuna.

En Victorica también hubo mensajes de despedida: Beto Ayala, director de Radio Loventué y del medio Con el Alma Noticias, recordó a la artista como una mujer que supo ganarse su lugar en los escenarios pampeanos. “Hoy se apagó una voz del folclore pampeano, una mujer que supo buscar y ganarse su lugar en los escenarios de La Pampa. Nacida en la localidad de Telén: mamá, esposa y cantora”, expresó Ayala.

La artista es velada en la sala 6 de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa y su sepelio está previsto para este viernes 2 de octubre a las 10. Desde su pueblo natal anunciaron el traslado de vecinos para acompañar a la familia en la despedida.

Con su muerte, el folklore pampeano despide a una de sus inconfundibles voces, pero sus canciones y su recorrido por los escenarios quedarán como parte de la memoria cultural de la provincia.