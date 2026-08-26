Tiene solo 10 capítulos, se basa en un bestseller y es de una de las series de época más atrapantes para ver en Prime Video

La Templanza, serie de Prime Video Foto: Prime Video

En los últimos años, las series de época se han vuelto en las favoritas del público con propuestas como Bridgerton y La Edad Dorada, cada una con más de tres temporadas. España está entre lo países con mayores producciones de este estilo tal es el caso de Gran Hotel, Las Chicas del Cable y El Ministerio del Tiempo. Y de la mano de Prime Video, el país europeo volvió a sumarse a la tendencia con un drama romántico, protagonizado por Leonor Watling.

Se trata de La Templanza, una serie lanzada el 26 de marzo de 2021 y basada en una novela homónima de la escritora española María Dueñas, conocida por el otro gran éxito de ventas como lo fue El Tiempo de las Costuras.

La producción original de Prime Video está situada en la década de 1860 y cuenta con guion adaptado de Susana López Rubio y Javier Holgado. Si bien ciertos elementos de la novela de Dueñas fueron modificados para la serie, la esencia de la historia continúa siendo fiel a la obra literaria.

En marzo de 2015, María Dueñas publicó La Templanza. Foto: PRIME VIDEO

De qué trata La Templanza, la exitosa serie de época de Prime Video

La Templanza es la historia de Mauro Larrea (Rafael Novoa) y Soledad Montalvo (Leonor Waitling). Mientras él es un empresario que viaja por diferentes partes del mundo, ella es heredera de una importante bodega familiar. En una de sus visitas de trabajo, Mauro conocerá casi de manera fortuita a Soledad y empezarán una aventura cargada de pasión, amor, engaños y negocios que pondrán en jaque su romance, incluso, a pesar de sus verdaderos sentimientos.

Lo interesante de La Templanza son las locaciones y la fastuosa producción que posee. La serie está ambientada a finales del siglo XIX en puntos estratégicos como Ciudad de México, Londres, Cuba y Jerez de la Frontera, un municipio español de Andalucía, conocido a nivel mundial por su tradición de vinos y de arte flamenco.

Por otro lado, si bien se trata de un drama de época con elementos del género romántico, el vínculo de Soledad y Mauro no será el de las típicas historias del cine donde prácticamente todo sucede de manera perfecta. Al contrario, para poder encontrar el amor, deberán enfrentarse a múltiples desafíos propios de la sociedad de aquella época y obstáculos, en su mayoría, monetarios.

La novela de María Dueñas que dio origen a la producción televisiva

En marzo de 2015, María Dueñas publicó La Templanza con el objetivo no solo de construir una historia de amor, además, su misión estuvo puesta en realizar una novela histórica con la que el lector pudiera reflexionar sobre las principales problemáticas de finales del siglo XIX.

En algún punto, la escritora española, intentó recurrir a una trama similar al de El Tiempo de Las Costuras, su primera novela que transcurre durante la Guerra Civil Española y tiene como protagonista a una modista.

Si bien La Templanza obtuvo buenas críticas, algunos especialistas evidenciaron un ritmo más lento y giros narrativos ciertamente predecibles.

La serie española de época tiene una sola temporada de 10 episodios. Foto: PRIME VIDEO

Cuántos capítulos tiene La Templanza y dónde verla online

La serie española de época tiene una sola temporada de 10 episodios con una duración de 50 minutos. La Templanza está disponible para ver completa y online en la plataforma de streaming Prime Video.

El elenco completo de la serie: quiénes actúan en La Templanza

Además, de Leonor Waiting y Rafael Novoa, el elenco de La Templanza se completa con las actuaciones de: Nathaniel Parker, Juana Acosta, Emilio Gutiérrez Caba, Esmeralda Pimentel, Alejandro de la Madrid, Raúl Briones y José Pastor.