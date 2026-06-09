Ronaldinho lanzó un álbum musical y sorprendió a todos: de Ke Personajes a L-Gante, los artistas argentinos que participaron

Ronaldinho presentó CAMISA 10, su primer proyecto musical global. Foto: Prensa Tu Música

La cumbia, el RKT y el cuarteto argentino tendrán un lugar destacado en uno de los lanzamientos musicales más ambiciosos del año. Este 9 de junio se estrenó CAMISA 10, el primer proyecto discográfico global impulsado por Ronaldinho a través de su sello Tu Música, un trabajo que reúne artistas de 18 países y territorios y que encuentra en Argentina uno de sus capítulos más representativos.

Con nombres como Pitbull y Sean Paul al frente de un elenco internacional de estrellas, el álbum también abre espacio para algunos de los artistas más populares de la escena nacional actual. Ke Personajes, L-Gante, Q’Lokura y Bhavi son parte de una producción que busca conectar música, deporte y cultura en una escala pocas veces vista.

Ke Personajes, L-Gante, Q’Lokura y Bhavi representan a Argentina en el álbum CAMISA 10

La participación argentina en CAMISA 10 funciona como una fotografía del presente musical del país. Encabezando la delegación aparece Ke Personajes, uno de los fenómenos más convocantes de la cumbia contemporánea, junto a L-Gante, figura clave en la expansión de la cumbia 420 y el RKT más allá de las fronteras nacionales.

Ke Personajes, una de las bandas contemporáneas más escuchadas de la Argentina, integrará CAMISA 10. Foto: Instagram @kepersonajes

El cuarteto también dice presente de la mano de Q’Lokura, una de las agrupaciones más exitosas de Córdoba en los últimos años, que aporta su canción junto al dúo Treekoo. A su vez, Bhavi se suma al proyecto acompañado por la producción de Omar Varela, mientras que El Turko y El Negro Tecla completan la representación argentina en un repertorio que recorre múltiples estilos y geografías.

La inclusión de estos nombres confirma el peso que hoy tienen los géneros populares argentinos dentro de la conversación musical global. Son sonidos que nacieron en barrios, clubes, fiestas y bailes del país, y que ahora encuentran lugar en una producción con alcance internacional.

Cómo es CAMISA 10, el proyecto musical global de Ronaldinho con artistas de 18 países

Más que un disco, CAMISA 10 se presenta como una auténtica gira mundial condensada en un solo lanzamiento. El proyecto reúne artistas de América, Europa, África y Asia, atravesando géneros tan diversos como el dancehall, el pop urbano, la electrónica latina, el afrobeats y la música dance.

El recorrido incluye al legendario Sean Paul desde Jamaica, a Pitbull como una de las grandes figuras del pop urbano global, al británico Jonas Blue, al español Juan Magán, a los franceses Willy William y Vegedream, y a referentes africanos como Odumodublvck y Gyakie, entre otros.

En ese mapa sonoro, la presencia argentina aporta color propio e identidad, llevando la energía de la cumbia, el cuarteto y el RKT a una audiencia que se extiende por distintos continentes.

Ke Personajes, L-Gante, Q' Lokura y Bhavi, los artistas argentinos dentro del álbum musical CAMISA 10, de Ronaldinho. Foto: Prensa Tu Música

Ronaldinho debuta en la industria musical con un álbum que une fútbol, cultura y entretenimiento

Pensado para acompañar la temporada futbolística más importante del planeta, CAMISA 10 representa el debut internacional de Tu Música y uno de los mayores encuentros de artistas globales reunidos en un único álbum.

CAMISA 10 representa el debut internacional de Tu Música y uno de los mayores encuentros de artistas globales. Foto: Prensa Tu Música

“Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos, y fue un privilegio estar a su lado. Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, expresó Ronaldinho.

La iniciativa fue desarrollada por Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, hermano y representante histórico del ex futbolista brasileño. Para Ronaldinho, considerado uno de los grandes ídolos de la historia del fútbol, el proyecto representa la materialización de una pasión que lo acompaña desde siempre: la música.

Con un pie en las canchas y otro en los escenarios, CAMISA 10 busca trascender el formato tradicional de un álbum y convertirse en un punto de encuentro entre distintas culturas. Y en esa conversación global, Argentina tiene una voz que suena cada vez más fuerte.