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Detuvieron al DJ de L-Gante por una causa de venta de drogas: hubo 8 allanamientos, 4 arrestos y 860 gramos de tusi incautados

El joven de 21 años fue arrestado durante una serie de allanamientos en General Rodríguez. Hay otros tres detenidos, un prófugo y casi un kilo de droga secuestrada.

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Detuvieron al DJ de L-Gante
Detuvieron al DJ de L-Gante. Foto: Captura de video
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El DJ de L-Gante fue detenido este miércoles 4 de noviembre en General Rodríguez, acusado de participar en una organización dedicada a comercializar drogas sintéticas y cocaína en fiestas privadas, boliches y barrios cerrados del oeste del Conurbano Bonaerense. El operativo incluyó ocho allanamientos, cuatro detenciones y el secuestro de 860 gramos de tusi.

Según informó Infobae, el joven fue identificado como Tiziano Garandan Lailhacar, de 21 años, conocido como “Tisi”, quien trabajaría como DJ de L-Gante. El sospechoso fue arrestado junto a otras tres personas durante los procedimientos realizados por la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense.

Entre los detenidos se encuentra Gonzalo Ezequiel Prieto, alias “Duko”, de 23 años, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización; Martín Rodrigo Samarra, conocido como “Sama”, de 25 años, y Agostina Díaz, de 22. Mientras tanto, otro de los sospechosos permanece prófugo.

De acuerdo con la investigación, la banda tenía una estructura organizada para distribuir estupefacientes mediante un sistema de delivery de drogas con entregas en fiestas, boliches, encuentros privados y countries.

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La investigación comenzó el pasado 23 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó identificar a los integrantes de la presunta red de narcotráfico y establecer cómo funcionaba. Para avanzar con la causa, los efectivos analizaron mensajes de WhatsApp, audios, fotografías registros de cámaras de seguridad y realizaron tareas de vigilancia encubierta.

Según la reconstrucción policial, Prieto encabezaba la organización y contaba con colaboradores que abastecían a distintos vendedores. En ese último grupo fue identificado el DJ vinculado a L-Gante.

Durante los ocho allanamientos realizados en General Rodríguez, la Policía secuestró:

  • 860 gramos de tusi, distribuidos en 43 bolsas herméticas.
  • Un revólver calibre .22 largo.
  • Una balanza de precisión.
  • Cuatro teléfonos celulares.
  • Tres chips y anotaciones de interés para la investigación.

Uno de los sospechosos, identificado como Orellana, consiguió escapar por la parte trasera de una vivienda cuando ingresaron los efectivos. La Fiscalía solicitó medidas de geolocalización para intentar localizarlo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, con intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Los investigadores buscan determinar las responsabilidades de los involucrados por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

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