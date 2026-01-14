L-Gante y la China Suárez envueltos en un escándalo por autos contrabandeados Foto: Captura de pantalla

Una serie de allanamientos realizados por la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad puso al descubierto a una banda que se dedicaba a contrabandear y alquilar autos de lujo. Además, operaban con millones de pesos, dólares y hasta armas de fuego. Entre los involucrados en alquilar estos vehículos, se encuentran figuras del espectáculo como L-Gante, La Joaqui y hasta la mismísima China Suárez.

Los autos de lujo que fueron ingresados de forma irregular, un Chevrolet Camaro y un Ford Mustang, fueron usados en producciones musicales y videoclips de los artistas mencionados. Además, eran alquilados para distintos eventos y producciones audiovisuales.

Aunque no hay indicios de que los cantantes y la actriz estuvieran involucrados en esta maniobra ilegal, los autos usados en producciones se convirtieron en un símbolo del alcance de la banda. En los videos musicales de L-Gante, La Joaqui y Eugenia “La China” Suárez, se mostraban los vehículos en diferentes escenas, y esto permitió a la investigación rastrear la procedencia de los rodados y la red de alquileres.

Cómo fue la investigación de los autos contrabandeados

La maniobra de la banda consistía en el ingreso de los autos mediante el régimen de turismo, con ciudadanos paraguayos como conductores que, al regresar a su país, los vehículos no eran retirados, quedando en Argentina bajo el control de los verdaderos beneficiarios de la operación.

La investigación comenzó luego de una alerta de la Aduana de Paso de los Libres, en Corrientes, que advirtió sobre un posible ingreso irregular de vehículos extranjeros destinados a ciudadanos argentinos. Tras el análisis de la Dirección Regional Aduanera Noreste, se detectaron maniobras para burlar los controles del Mercosur, incluyendo documentación falsa y movimientos irregulares de vehículos.

Según fuentes policiales, los detenidos son todos ciudadanos argentinos con un visible perfil en redes sociales, que exhibían los autos en videoclips e incluso en publicaciones de Instagram. De hecho, uno de los detenidos alegó ser titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no tenía actividad económica registrada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, continúa con las averiguaciones y los allanamientos en distintas propiedades vinculadas a la banda.