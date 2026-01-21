Wanda Nara. Foto: Instagram.

Si bien Wanda Nara dejó en claro a través de sus redes que no está más en pareja con Martín Migueles y que es un capítulo cerrado, una nueva revelación reavivó los rumores dentro del mundo del espectáculo. En el programa Sálvese quien pueda, el panelista Martín Salwe reveló que L-Gante y la empresaria hablaron sobre Migueles y sorprendieron a todos.

“Wanda Nara nunca dejó de hablarse con L-Gante”, expresó el panelista, y explicó que lo sabe por una persona “muy confidente, que pertenece a su entorno más íntimo”.

Wanda Nara junto a Martín Migueles. Foto: NA

Por otro lado, Salwe explicó que la relación con el cantante sigue en pie, aunque con idas y vueltas: “Por momentos se bloquean, se desbloquean, hablan, histeriquean; pero hay comunicación”. Luego, añadió: “Me dijeron ‘están más cerca que nunca. Tené cuidado con lo que pueda pasar este fin de semana’”.

Además, expuso la posibilidad de que se vean cara a cara: “L-Gante va a estar de gira por Santa Fe, pero puede ser que vuelva a Buenos Aires y haya un encuentro con Wanda”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Salwe reveló qué le dijo Wanda a L-Gante sobre Migueles luego de separarse: “‘Martín Migueles no es más mi pareja, es ahora mi chofer’”, lanzó. Y cerró: “‘Y para mis hijos es el entrenador’”.

Multas, situación sentimental y proyectos: Wanda Nara aclaró todos los rumores

Wanda Nara reavivó la polémica tras publicar un descargo donde terminó de una vez por todas con las diferentes versiones que circularon sobre ella en los últimos días.

En los últimos días, la conductora volvió a estar en el centro de la polémica tras una fuerte versión que indica que su situación económica no sería la misma que presume en sus redes, y que más bien estaría enfrentando deudas millonarias y múltiples multas.

En un descargo que publicó en su cuenta de X, la mediática aclaró uno por uno los rumores que la persiguen desde su llegada a Buenos Aires: desde su relación amorosa actual hasta unas supuestas multas por no pagar la patente de sus autos.

Wanda Nara en MasterChef. Foto: X

En primer lugar, dijo no saber de dónde vienen las multas que le adjudican: “No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas”. Además, no perdió la oportunidad de recordarle a su público que posee muchos vehículos a su nombre: “Igual tengo 20 vehículos entre Italia y Argentina, voy a chequearlo con el contador. Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican”.

Sobre la versión de que no puede renovar su licencia de conducir por las multas que debe a su ex Mauro Icardi, mencionó: “Con respecto a mi casa, son multas viejas del terreno que ya actualizaron. Con respecto a mi licencia de conducir, la tengo por 10 años, pero no manejo porque tengo chofer. Los fines de semana SÍ me divierte manejar mis autos: saben que soy muy fierrera”.

El descargo de Wanda Nara. Foto: X.

A su vez, volvió a hablar sobre su situación en Telefe, tras la versión de que solo tendría contrato hasta diciembre de este año: “A los que les preocupa mi situación contractual, renové en el canal por muchos años y mi sueldo es el sustento de mi familia”.

No obstante, aclaró cómo se encuentra con Martín Migueles: “Para los que están preocupados por mi situación sentimental, la definición es ‘Estoy como quiero estar’”.