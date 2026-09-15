Una nueva denuncia complica a L-Gante: allanaron tres domicilios vinculados al artista y quedó imputado por supuestas amenazas

L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante volvió a quedar en el centro de una investigación judicial, luego de que fuera formalmente imputado en una causa que comenzó con la denuncia de una pareja que aseguró haber sido amenazada para abandonar una vivienda que alquilaba en General Rodríguez.

El expediente derivó en tres allanamientos realizados en las propiedades vinculadas con su nombre y su entorno. Los procedimientos se concretaron durante el lunes y tuvieron como uno de sus objetivos la vivienda de L-Gante dentro del country Terravista. La investigación está a cargo de la UFI N°10, conducida por la fiscal María Florencia Toscano, y también involucra a personas del entorno familiar del artista.

L-Gante fue allanado Foto: X

Según la presentación judicial, el conflicto con L-Gante comenzó el 29 de agosto, cuando Micaela Verdún y su pareja, Nicolás Quiñas, regresaban de hacer unas compras cuando se habrían encontrado con un hombre conocido como “El Oso”, señalado en la denuncia como tío de Valenzuela. De acuerdo con el relato de la pareja, el hombre le habría exigido que dejaran el inmueble debido a que era propiedad del cantante y, ante la negativa de los inquilinos, L-Gante se presentó en el lugar acompañado por otras personas ingresando a la fuerza para exigir el desalojo.

La denunciante sostuvo además que durante ese episodio se produjeron nuevas amenazas para que ella y su pareja dejaran la propiedad. La investigación busca determinar qué ocurrió y quiénes participaron de los hechos denunciados.

La Justicia ordenó tres allanamientos en las propiedades de L-Gante

A partir de la denuncia, integrantes de la DDI Moreno-General Rodríguez realizaron distintas tareas de investigación. Entre otras medidas, analizaron cámaras de seguridad y reconstruyeron los movimientos de vehículos que podrían haber estado vinculados con el episodio.

Con esa información, la Justicia autorizó tres procedimientos: dos en propiedades ubicadas dentro del country Terravista y un tercero en una vivienda particular de General Rodríguez. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Uno de los operativos se llevó adelante en la propiedad de L-Gante. Allí, el cantante fue notificado formalmente de la formación de la causa y quedaron secuestrados elementos que ahora serán analizados por los investigadores.

L-Gante; cantante; cumbia 420. Foto: NA (Juan Vargas)

Qué secuestraron durante el operativo

Durante el allanamiento vinculado al músico, la Policía secuestró una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares. Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia para realizar peritajes tecnológicos que podrían aportar información a la investigación.

Los procedimientos habían sido ordenados, entre otras cuestiones, para buscar armas de fuego ante la denuncia por amenazas agravadas. Sin embargo, las primeras informaciones difundidas sobre los operativos no confirmaron el hallazgo de armas en la propiedad de L-Gante.

La causa quedó caratulada inicialmente como “Amenazas” y la investigación continúa bajo la órbita de la UFI N°10. Las próximas medidas dependerán del análisis de los elementos secuestrados y del resultado de las diligencias realizadas.

L-Gante. Foto: NA.

Qué se sabe sobre la situación judicial de L-Gante

Con las últimas actuaciones, L-Gante quedó formalmente imputado por una investigación que analiza presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio. La Justicia todavía debe avanzar sobre la evidencia reunida para establecer las responsabilidades correspondientes.

El nuevo expediente se suma a los antecedentes judiciales que el cantante ya tuvo en los últimos años. En 2024 había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas, mientras que fue absuelto de la acusación de privación ilegítima de la libertad en otro tramo de esa causa.