Arsenal vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2025-2026
Sigue en directo el partido entre Arsenal y Atlético de Madrid por la Champions League 2025-2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions League 2025-2026?
El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Emirates Stadium, ubicado en Londres.
¿Por dónde ver en vivo Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions League 2025-2026?
El encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions League 2025-2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Siebert, Daniel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Arsenal choca ante Atlético de Madrid, en duelo válido por Champions League 2025-2026. La cancha del estadio Emirates Stadium ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.
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