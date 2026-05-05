Arsenal Vs Atlético de Madrid Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions League 2025-2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 16:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Emirates Stadium, ubicado en Londres.

¿Por dónde ver en vivo Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions League 2025-2026? El encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions League 2025-2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Siebert, Daniel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Arsenal choca ante Atlético de Madrid, en duelo válido por Champions League 2025-2026. La cancha del estadio Emirates Stadium ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.