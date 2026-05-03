Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1:

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine F1 Team. Foto: Reuters (Brian Snyder)

El argentino Franco Colapinto volvió a destacarse este domingo en la Fórmula 1 tras finalizar octavo en el Gran Premio de Miami, y ya tiene fecha confirmada para su próxima presentación en el calendario de la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Sam Navarro)

Luego de su sólida actuación en Miami, Colapinto regresará a la pista en el Gran Premio de Canadá. La carrera principal se disputará el domingo 24 de mayo a las 17:00 (hora argentina), en lo que será una nueva oportunidad para sumar puntos y seguir consolidándose en F1.

¿A qué hora es la carrera sprint de Franco Colapinto en Canadá y cómo funciona el formato?

El fin de semana en Canadá tendrá un condimento especial, ya que contará con formato sprint. Esto implica que la actividad competitiva fuerte comenzará antes de la carrera principal. El sábado 23 de mayo a las 13:00 (hora argentina) se disputará la carrera sprint, una prueba corta que le otorga puntos a los ocho primeros pilotos.

¿Cómo llega Franco Colapinto al GP de Canadá tras su resultado en el GP de Miami?

El octavo puesto conseguido en Miami representa un resultado importante para el piloto argentino, que continúa sumando experiencia y protagonismo frente a los principales nombres de la categoría. Su rendimiento le permite llegar con buenas expectativas a Canadá, en un circuito exigente que suele ofrecer carreras abiertas y oportunidades para avanzar posiciones.

Franco Colapinto consiguió su mejor actuación en Alpine tras finalizar octavo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026

Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00 Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00 Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00 Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00 Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00 Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00 Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00 Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00 Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00 Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00 Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00 Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00 Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00 Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00 Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00 Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00 Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00 Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00 Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00 Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00 Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00 Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00 Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00 Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00 Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00 Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00 Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00 Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00 Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00 Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00

Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1