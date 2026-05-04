Vélez Vs Newell`s Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Vélez vs. Newell`s, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Lunes, 04/05/2026, a partir de las 19:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio José Amalfitani, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Vélez vs. Newell`s, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Vélez y Newell`s se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Vélez vs. Newell`s, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Lobo Medina, Luis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Vélez choca ante Newell`s, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Estadio José Amalfitani ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:15, y tú no te lo puedes perder.