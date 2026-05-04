Estudiantes (RC) Vs Instituto Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Estudiantes (RC) vs. Instituto, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Lunes, 04/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, ubicado en Río Cuarto.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Instituto, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Estudiantes (RC) y Instituto se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Estudiantes (RC) vs. Instituto, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Merlos, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Estudiantes (RC) choca ante Instituto, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.