Sebastián Coronati
lunes, 4 de mayo de 2026, 20:24
Gimnasia (Mendoza) Vs Defensa y Justicia
Gimnasia (Mendoza) Vs Defensa y Justicia

¿A qué hora juegan Gimnasia (Mendoza) vs. Defensa y Justicia, por Torneo Apertura 2026?

El partido se juega este Lunes, 04/05/2026, a partir de las 17:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, ubicado en Mendoza.

¿Por dónde ver en vivo Gimnasia (Mendoza) vs. Defensa y Justicia, por Torneo Apertura 2026?

El encuentro entre Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Gimnasia (Mendoza) vs. Defensa y Justicia, por Torneo Apertura 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Amiconi, Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 17:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia por Torneo Apertura 2026: Minuto a minuto en vivo

22´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Cristopher Fiermarín.

19´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

19´ Córner para Gimnasia (Mendoza)

Ejecuta el tiro de esquina Esteban Fernández.

17´ Cambio en Gimnasia (Mendoza)

Entra Luciano Cingolani y sale Blas Armoa.

11´ Gooool de Defensa y Justicia

Ayrton Portillo marca para Defensa y Justicia.

10´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Cristopher Fiermarín.

10´ ¡Tiro desviado de Gimnasia (Mendoza)!

Disparo de Ezequiel Muñoz y el remate se va afuera.

8´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a David Martínez.

6´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Cristopher Fiermarín.

6´ ¡Tiro desviado de Gimnasia (Mendoza)!

Disparo de Brian Andrada y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Víctor Antonio Legrotaglie, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

Formación confirmada de Gimnasia (Mendoza)

Titulares

  • (23) César Rigamonti
  • (2) Diego Mondino
  • (4) Ezequiel Muñoz
  • (32) Luciano Paredes
  • (3) Matías Recalde
  • (21) Fermín Antonini
  • (30) Esteban Fernández
  • (26) Facundo Lencioni
  • (33) Brian Andrada
  • (27) Blas Armoa
  • (35) Valentino Simoni

Suplentes

  • (31) Lautaro Petruchi
  • (42) Lautaro Carrera
  • (36) Ismael Cortez
  • (18) Juan Pablo Álvarez
  • (5) Nahuel Barboza
  • (19) Julián Ceballos
  • (41) Gerónimo Patritti
  • (17) Ignacio Sabatini
  • (15) Ulises Sánchez
  • (7) Luciano Cingolani
  • (29) Agustín Módica
  • (11) Santiago Rodríguez

Entrenador: Darío Franco

Formación confirmada de Defensa y Justicia

Titulares

  • (22) Cristopher Fiermarín
  • (6) Emiliano Amor
  • (21) David Martínez
  • (8) César Pérez
  • (33) Lucas Souto
  • (20) Rubén Botta
  • (26) Darío Cáceres
  • (10) Aarón Molinas
  • (16) Ayrton Portillo
  • (15) Santiago Sosa Yung
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez

Suplentes

  • (36) Lautaro Amadé
  • (29) Damián Fernández
  • (2) Samuel Lucero
  • (27) Elías Pereyra
  • (32) Nazareno Roselli
  • (23) Mateo Aguiar
  • (11) Ever Banega
  • (19) David Barbona
  • (31) Alan Coria
  • (30) David Fernández
  • (9) Luciano Gonzalez
  • (17) Agustín Hausch

Entrenador: Mariano Soso

Así va la tabla de posiciones de Torneo Apertura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia (Mendoza) recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.