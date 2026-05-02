Nicolás Varrone en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2. Foto: X

Nicolás Varrone protagonizó una gran actuación para terminar cuarto en la carrera sprint del Gran Premio de Miami y así sumar sus primeros puntos en la Fórmula 2.

El triunfo quedó en manos de búlgaro Nikola Tsolov, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Laurens van Hoepen y el irlandés Alex Dunne.

El desarrollo de la carrera

El piloto de Van Amersfoort Racing, quien largó en la quinta posición, tuvo una muy buena largada para colocarse cuarto e ilusionarse con pelear por el podio.

El argentino mantuvo la posición con mucha paciencia, aunque en todo momento se mostró a la espera de algún error de sus oponentes para intentar meterse entre los tres primeros.

En la decimotercera vuelta buscó superar al paraguayo Joshua Durksen, aunque este último protagonizó una gran defensa para mantener la posición. Luego de esta pelea con el piloto del país vecino, Varrone sufrió el tiempo perdido y fue superado por Dunne.

Finalmente, en la vigésimo primera vuelta Varrone se repuso y adelantó a Durksen, mientras que en los últimos giros hizo gala de su gran defensa para aferrarse a la cuarta posición con la que terminaría cruzando la bandera a cuadros y de esta manera sumar sus primeros cinco puntos en la categoría.

Nicolás Varrone en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2. Foto: X

La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 13:30.