Cuándo se jugarán los play off del Torneo Apertura 2026:

Trofeo de Liga Profesional de Fútbol. Foto: X @afa.

Mientras solo restan las últimas definiciones para tener los cuadros confirmados, la Liga Profesional de Fútbol confirmó los días en que se disputarán los octavos de final del Torneo Apertura 2026, instancia que marcará el inicio de los playoffs.

El cuadro de eliminación directa cuenta con 15 de los 16 clasificados asegurados. La única incógnita está en la Zona A, donde Unión de Santa Fe defiende el último boleto frente a Defensa y Justica en la jornada final.

Tras la reunión dirigencial de este lunes, AFA ordenó el calendario de la primera ronda. En ese esquema, el partido de Boca se jugará el sábado, mientras que el cruce de River quedó programado para el domingo.

Dos equipos llegan con una ventaja clave: Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia. Ambos ganaron sus respectivas zonas y, según establece el reglamento, tendrán una localía en todas las instancias previas a la final.

En la parte alta del cuadro, Estudiantes enfrentará a Racing, mientras que Rosario Central se cruzará con Independiente.

Trofeo de la Liga Profesional. Foto: NA

Si ambos equipos de Avellaneda ganan sus encuentros, podrá haber clásico en cuartos de final.

Además, River recibiría a San Lorenzo, a la espera del desenlace del partido entre Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza. Por último, Vélez jugaría contra Gimnasia en Liniers.

Del otro lado de la llave el clásico cordobés será el plato fuerte. Talleres recibirá a Belgrano, mientras que Boca volverá a tener en su cancha a Diego Martínez, actual DT de Huracán.

Completan esa zona Argentinos Juniors frente a Lanús e Independiente Rivadavía, actual puntero de la tabla anual, contra Unión o Defensa y Justicia, según se defina en la fecha pendiente.

Los octavos de final se desarrollarán entre el sábado y el domingo 9 y 10 de mayo.

Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) | Domingo 10 .

Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A) | Sábado 9 .

River (2º B) vs. San Lorenzo* (7º A) | Domingo 10 .

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6° B) | Domingo 10 .

Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A) | Domingo 10 .

Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) | Sábado 9 .

Boca (2° A) vs. Huracán (7° B) | Sábado 9 .

Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A) | Sábado 9.

Liga Profesional de Fútbol. Foto: ligaprofesional.ar

Qué falta definirse para los playoff del torneo apertura

El único lugar en disputa es la última plaza clasificatoria de la zona A. Por el momento, el Tatengue ocupa esa posición con 21 puntos, pero el Halcón de Varela intentará arrebatarsela en el cruce contra Gimnasia de Mendoza.

Si los de Florencia Varela ganan, superarán al equipo santafesino, pero si además obtienen dos o más goles de diferencia, también desplazarán a San Lorenzo, que pasaría a ocupar el octavo lugar.

Así quedarían los cruces de octavos de final, de mantenerse las posiciones actuales Foto: @351deportes

En el mismo grupo, si los Fortineros se imponen por diferencia de siete goles o más contra Newell’s, ascenderán una posición en la tabla, ocupando el lugar de Boca Juniors.