Junior vs. Cerro Porteño EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Junior y Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Junior vs. Cerro Porteño, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jaime Morón León, ubicado en Cartagena.
¿Por dónde ver en vivo Junior vs. Cerro Porteño, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Junior y Cerro Porteño se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Junior vs. Cerro Porteño, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Maza Gómez, Piero, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Junior vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
50´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Jesús Rivas y el remate se va afuera.
49´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Teófilo Gutiérrez.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Jaime Morón León!
Resumen estadístico del primer tiempo.
8´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Soñora fue bloqueado por Juan Ríos.
41´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Soñora fue bloqueado por Lucas Monzón.
50´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Jaime Morón León! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
49´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Guillermo Paiva y el remate se va afuera.
49´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Jhomier Guerrero.
49´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joel Canchimbo fue bloqueado por Matías Pérez.
48´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Mauro Silveira.
47´ Tarjeta amarilla para Cerro Porteño
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Martín.
44´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
44´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Luis Muriel y el remate se va afuera.
42´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
41´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Soñora fue bloqueado por Mauro Silveira.
40´ Fuera de juego en Junior
Posición adelantada de Teófilo Gutiérrez.
40´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Muriel fue bloqueado por Alexis Martín.
38´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Mauro Silveira.
38´ ¡Tiro desviado de Cerro Porteño!
Disparo de César Bobadilla y el remate se va afuera.
38´ Córner para Cerro Porteño
Ejecuta el tiro de esquina Alan Soñora.
37´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de César Bobadilla fue bloqueado por Lucas Monzón.
36´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
35´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Yeison Abelardo Suárez Vásquez y el remate se va afuera.
35´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
34´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
34´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Teófilo Gutiérrez.
28´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
28´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jesús Rivas fue bloqueado por Alexis Martín.
28´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Teófilo Gutiérrez.
25´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
24´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Luis Muriel y el remate se va afuera.
23´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Soñora fue bloqueado por Lucas Monzón.
23´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
18´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Guillermo Paiva fue bloqueado por Matías Pérez.
8´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Soñora fue bloqueado por Juan Ríos.
12´ Gooool de Cerro Porteño
Pablo Vegetti marca para Cerro Porteño.
11´ Córner para Cerro Porteño
Ejecuta el tiro de esquina Alan Soñora.
10´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Soñora fue bloqueado por Jean Pestaña.
8´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robert Piris da Motta fue bloqueado por Lucas Monzón.
5´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Teófilo Gutiérrez.
4´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jonathan Torres fue bloqueado por Mauro Silveira.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Jaime Morón León, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Junior y Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Piero Maza.
Formación confirmada de Junior
Titulares
- (1) Mauro Silveira
- (34) Jhomier Guerrero
- (33) Lucas Monzón
- (24) Jean Pestaña
- (26) Yeison Suárez
- (21) Joel Canchimbo
- (14) Juan Ríos
- (22) Jesús Rivas
- (29) Teófilo Gutiérrez
- (10) Luis Muriel
- (9) Guillermo Paiva
Suplentes
- (30) Jefersson Martínez
- (3) Edwin Herrera
- (5) Daniel Rivera
- (80) Fabián Ángel
- (77) Cristian Barrios
- (8) Yimmi Chará
- (18) Kevin Pérez
- (7) Harold Rivera
- (20) Jannenson Sarmiento
- (70) Carlos Bacca
- (88) Bryan Castrillón
- (27) Jhon Navia
Entrenador: Alfredo Arias
Formación confirmada de Cerro Porteño
Titulares
- (1) Alexis Martín
- (35) Marcelo Chaparro
- (22) Matías Pérez
- (23) Víctor Velázquez
- (32) César Bobadilla
- (2) Fabricio Domínguez
- (5) Jorge Morel
- (26) Robert Piris da Motta
- (7) Alan Soñora
- (27) Jonathan Torres
- (19) Pablo Vegetti
Suplentes
- (25) Roberto Fernández
- (33) Rodrigo Gómez
- (18) Rodrigo Melgarejo
- (14) Lucas Quintana
- (42) Víctor Sánchez
- (38) Orlando Cristaldo
- (11) Juan Iturbe
- (40) Mateo Klimowicz
- (8) Cristhian Paredes
- (16) Fabrizio Peralta
- (20) Wilder Viera
- (24) Édgar Páez
Entrenador: Ariel Holan
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Junior y Cerro Porteño?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Junior vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Junior recibe a Cerro Porteño en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.