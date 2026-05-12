Murió Brandon Clarke. Foto: Instagram @brandon_clarke23

La NBA está sorpresivamente de luto luego de que se confirme la muerte de Brandon Clarke, estrella de los Memphis Grizzlies, a los 29 años.

Este martes, la franquicia informó del fallecimiento del ala-pívot canadiense mediante un comunicado publicado en su cuenta de la red social X: “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero extraordinario y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado”.

Los Grizzlies enviaron además condolencias a la familia y seres cercanos del jugador durante “este momento difícil”.

Murió a los 29 años Brandon Clarke, estrella de los Memphis Grizzlies. Foto: Instagram @brandon_clarke23

Por su parte, la agencia Priority Sports, encargada de representar al jugador, también confirmó la triste noticia. “Estamos devastados por la muerte de Brandon Clarke. Era muy querido por todos nosotros y por cada persona cuya vida tocó”, indicó la empresa.

Además, la agencia recordó la trayectoria personal y deportiva de Clarke desde sus años escolares hasta la NBA: “Desde la preparatoria hasta San Jose State, Gonzaga y los Grizzlies, Brandon impactó a todos los que fueron parte de su vida”, se lee en el comunicado.

De qué murió Brandon Clarke, basquetbolista de los Memphis Grizzlies

Hasta el momento de esta publicación, no se dieron a conocer las causas de la muerte de Brandon Clarke, estrella de los Grizzlies.

La muerte del jugador ocurrió semanas después de que fuera arrestado en Arkansas. Según USA Today, Clarke fue detenido tras una persecución vehicular en la cual las autoridades le sustrajeron más de 230 gramos de kratom, sustancia que actúa como estimulante en dosis bajas y como un fuerte sedante/opioide en dosis altas. El caso seguía abierto al momento de su fallecimiento.

Quién era Brandon Clarke, estrella de los Memphis Grizzlies

Oriundo de Vancouver, Canadá, Brandon Clarke comenzó su carrera universitaria en San Jose State antes de transferirse a Gonzaga en 2017.

Tras permanecer un año sin jugar por las reglas de transferencia de la NCAA, Clarke tuvo un gran desempeño al promediar 16.9 puntos por partido. También fue incluido en los equipos All-American de Associated Press y Sporting News.

Murió a los 29 años Brandon Clarke, estrella de los Memphis Grizzlies. Foto: Instagram @brandon_clarke23

En el Draft de la NBA de 2019, fue seleccionado en la posición 21 global por Oklahoma City Thunder, aunque fue traspasado de inmediato a los Memphis Grizzlies.

El ala-pívot disputó siete temporadas en la NBA (todas con Memphis): jugó 309 partidos y registró promedios de 10.2 puntos, 5.5 rebotes y 1.3 asistencias por encuentro.

En su temporada de novato, Clarke fue incluido en el equipo All-Rookie de la NBA luego de firmar los mejores números anotadores de su carrera, con 12.1 puntos por partido.

En 2022 firmó una extensión de contrato por cuatro años y 50 millones de dólares con Memphis. Sin embargo, en las últimas campañas enfrentó distintos problemas físicos, como una lesión en el tendón de Aquiles y molestias en la rodilla, las cuales provocaron que dispute tan solo algunos puñados de partidos.