Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en La Plata.
¿Por dónde ver en vivo Estudiantes vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Estudiantes y Flamengo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Maza Gómez, Piero, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Estudiantes choca ante Flamengo, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Jorge Luis Hirschi ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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