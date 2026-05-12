Belgrano vs. Unión EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Belgrano y Unión por el Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Belgrano vs. Unión, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Martes, 12/05/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra, ubicado en Córdoba.
¿Por dónde ver en vivo Belgrano vs. Unión, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Belgrano y Unión se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Belgrano vs. Unión, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Merlos, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Belgrano y Unión por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.
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