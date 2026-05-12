Escándalo en el fútbol italiano Foto: captura de pantalla

En Italia volvió a escalar un caso que mezcla filtraciones en redes, nombres del fútbol y una investigación judicial en Milán sobre una presunta estructura de eventos VIP. En las últimas horas, distintos medios situaron al lateral francés Theo Hernández, ex Milan y actualmente en Al Hilal, como una figura mencionada en el relato mediático que rodea esas reuniones privadas. Punto clave: hasta el momento, buena parte de lo que circula públicamente se apoya en material filtrado y versiones periodísticas, no en una condena ni en comunicados oficiales que confirmen todas las identidades que se ven en los videos.

¿De dónde sale el señalamiento y qué muestran las imágenes?

El rebrote del escándalo se asocia a la difusión de videos y fotos por parte de Fabrizio Corona, un personaje mediático italiano que divulgó material de celebraciones privadas atribuidas al entorno de futbolistas. En esa narrativa pública, varios artículos indican que Hernández habría tenido un rol logístico u organizativo durante su etapa en el Milan, y se mencionó incluso la idea de traslados coordinados para invitados. Los clips que circulan muestran ambientes de fiesta y, en algunos casos, referencias al óxido nitroso (popularmente llamado “gas de la risa”), una sustancia cuyo uso recreativo suele hacerse mediante globos.

Theo Hernandez consumiendo el "gas de la risa". Video X @FMaria_Corona

La causa de fondo: qué investiga la Justicia en Milán

En paralelo al ruido mediático, medios deportivos europeos informaron sobre una investigación en Milán que apunta a una presunta organización que ofrecía paquetes VIP y que hoy está bajo la lupa por posibles delitos vinculados a prostitución y finanzas. Según esas coberturas, la operación incluyó actuaciones de la Guardia di Finanza y terminó con personas detenidas bajo arresto domiciliario y una cifra de dinero/bienes incautados por alrededor de 1,2 millones de euros. Los nombres que se repiten como responsables investigados en notas internacionales son Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, asociados a la marca/estructura MADE Luxury Concierge, junto a colaboradores mencionados en distintos reportes.

¿Los futbolistas están imputados? Lo que se sabe

Varios artículos remarcan un punto: la investigación estaría orientada principalmente a la presunta red organizadora, no necesariamente a los asistentes, y que ser “cliente” no siempre configura delito en el encuadre que describen esas coberturas. Por eso, aunque en publicaciones periodísticas aparecen nombres de futbolistas conocidos, no hay una confirmación única y oficial que valide cada identidad que el público asocia a las imágenes filtradas. En resumen: hay una causa judicial sobre una presunta estructura en Milán y, por otro lado, hay filtraciones que agregan presión mediática sobre figuras del fútbol.

Theo Hernández Foto: Wikipedia

“Gas de la risa”: qué es y por qué preocupa a médicos y autoridades

El óxido nitroso (N₂O) es un gas con usos médicos (sedación/analgesia) y también industriales/alimentarios, pero su consumo recreativo creció en Europa por accesibilidad y percepción errónea de “bajo riesgo”. En contextos de fiesta, suele inhalarse desde globos cargados con el gas, y especialistas advierten que puede implicar riesgos como mareos, pérdida de coordinación y complicaciones más serias, sobre todo con uso repetido o sin control. Un reporte europeo citado en sitios oficiales también describió el fenómeno como una preocupación creciente por los daños potenciales y recomendó fortalecer monitoreo e investigación.

Qué puede pasar ahora: escenarios probables

En lo inmediato, el caso suele evolucionar por dos vías: (1) novedades del expediente judicial (medidas, declaraciones, pruebas) y (2) nuevas filtraciones o publicaciones que alimenten el debate público. Para los protagonistas deportivos, el impacto más rápido suele ser reputacional, aunque cualquier consecuencia formal dependerá de lo que la Justicia logre acreditar y de eventuales decisiones de clubes o ligas.