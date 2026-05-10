Vélez vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Vélez y Gimnasia por el Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Vélez vs. Gimnasia, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Domingo, 10/05/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio José Amalfitani, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Por dónde ver en vivo Vélez vs. Gimnasia, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Vélez y Gimnasia se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Vélez vs. Gimnasia, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Gariano, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Vélez y Gimnasia por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio José Amalfitani de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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