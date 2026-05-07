Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
jueves, 7 de mayo de 2026, 16:00
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O'Higgins Vs São Paulo
O'Higgins Vs São Paulo Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan O'Higgins vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio El Teniente, ubicado en Rancagua.

¿Por dónde ver en vivo O'Higgins vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre O'Higgins y São Paulo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de O'Higgins vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy O'Higgins choca ante São Paulo, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio El Teniente ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.