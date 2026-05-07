O'Higgins vs. São Paulo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre O'Higgins y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan O'Higgins vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio El Teniente, ubicado en Rancagua.
¿Por dónde ver en vivo O'Higgins vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre O'Higgins y São Paulo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de O'Higgins vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy O'Higgins choca ante São Paulo, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio El Teniente ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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