RESULTADO FINAL | Racing Club 0 - River Plate 1 por Torneo Clausura 2026
Terminó el partido en el Presidente Perón.
¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Presidente Perón de Avellaneda: Racing Club 0 - River Plate 1. En partido válido por Torneo Clausura 2026, los equipos dejaron todo en la cancha y ahora será tarea de los cuerpos técnicos ver qué cosas se pueden mejorar en la semana.
Racing Club vs River Plate por Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Racing Club y River Plate por Torneo Clausura 2026.
87´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Zaracho.
85´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Adrián Martínez.
84´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Duván Vergara.
83´ Cambio en Racing Club
Entra Tomás Conechny y abandona Ezequiel Cannavó.
82´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Cruz Meza.
80´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Sosa.
76´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Gastón Martirena.
76´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Duván Vergara fue bloqueado por Santiago Beltrán.
75´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marco Di Césare.
72´ Cambio en Racing Club
Entra Duván Vergara y abandona Adrián Fernández.
72´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Adrián Martínez.
71´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Gastón Martirena.
70´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Juan Fernando Quintero.
69´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Gastón Martirena.
69´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Sosa fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta.
66´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
66´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Adrián Martínez y el remate se va afuera.
66´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marco Di Césare fue bloqueado por Sebastián Driussi.
65´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Gastón Martirena.
64´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Gastón Martirena.
64´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
60´ Cambio en River Plate
Entra Juan Fernando Quintero y abandona Ian Subiabre.
59´ Cambio en River Plate
Entra Juan Cruz Meza y abandona Tomás Galván.
59´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
58´ Cambio en Racing Club
Entra Matías Zaracho y abandona Bruno Zuculini.
58´ Cambio en Racing Club
Entra Gastón Martirena y abandona Santiago Solari.
58´ Cambio en Racing Club
Entra Gonzalo Sosa y abandona Baltasar Rodríguez.
58´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
58´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Fausto Vera y el remate se va afuera.
57´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Sosa fue bloqueado por Santiago Beltrán.
56´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Baltasar Rodríguez.
56´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Baltasar Rodríguez fue bloqueado por Aníbal Moreno.
55´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Montiel.
51´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
51´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Facundo Colidio y el remate se va afuera.
50´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
48´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Adrián Martínez.
45´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Presidente Perón!
45´ Cambio en River Plate
Entra Germán Pezzella y abandona Tobías Ramírez Cardozo.
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Presidente Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
47´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcos Rojo.
46´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Facundo Colidio y el remate se va afuera.
45´ Fuera de juego en River Plate
Posición adelantada de Tobías Ramírez Cardozo.
45´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Ian Subiabre.
44´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por Agustín García Basso.
40´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Baltasar Rodríguez.
39´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ezequiel Cannavó fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta.
36´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Bruno Zuculini.
36´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ezequiel Cannavó fue bloqueado por Tobías Ramírez Cardozo.
33´ Gooool de River Plate
Facundo Colidio marca para River Plate.
27´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
24´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Solari fue bloqueado por Santiago Beltrán.
22´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
22´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Lucas Martínez Quarta y el remate se va afuera.
21´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Galván fue bloqueado por Facundo Cambeses.
18´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Baltasar Rodríguez.
17´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
17´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Adrián Martínez y el remate se va afuera.
11´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcos Rojo fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta.
11´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Adrián Fernández.
7´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tobías Ramírez Cardozo.
5´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Santiago Solari.
4´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Solari fue bloqueado por Santiago Beltrán.
2´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Santiago Solari.
1´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Presidente Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Racing Club y River Plate por Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.
Formación confirmada de Racing Club
Titulares
- (25) Facundo Cambeses
- (3) Marco Di Césare
- (2) Agustín García Basso
- (6) Marcos Rojo
- (4) Ezequiel Cannavó
- (24) Adrián Fernández
- (20) Baltasar Rodríguez
- (28) Santiago Solari
- (13) Santiago Sosa
- (36) Bruno Zuculini
- (9) Adrián Martínez
Suplentes
- (30) Matías Tagliamonte
- (23) Nazareno Colombo
- (15) Gastón Martirena
- (18) Franco Pardo
- (19) Ignacio Rodríguez
- (8) Alan Forneris
- (10) Matko Miljevic
- (44) Gonzalo Sosa
- (11) Matías Zaracho
- (58) Tomás Pérez
- (17) Tomás Conechny
- (7) Duván Vergara
Entrenador: Gustavo Costas
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (21) Marcos Acuña
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (29) Gonzalo Montiel
- (2) Tobías Ramírez Cardozo
- (11) Facundo Colidio
- (26) Tomás Galván
- (6) Aníbal Moreno
- (38) Ian Subiabre
- (15) Fausto Vera
- (9) Sebastián Driussi
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (16) Fabricio Bustos
- (17) Paulo Díaz
- (20) Germán Pezzella
- (18) Matías Viña
- (22) Kevin Castaño
- (47) Juan Cruz Meza
- (19) Kendry Páez
- (98) Lautaro Pereyra
- (10) Juan Fernando Quintero
- (44) Joaquín Freitas
- (7) Maximiliano Salas
Entrenador: Eduardo Coudet
Así va la tabla de posiciones de Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Racing Club y River Plate?
Argentina: ESPN Premium se encargan de pasar el partido esta noche..
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Racing Club vs. River Plate por la Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Racing Club recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.