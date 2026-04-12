96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Racing Club y River Plate por Torneo Clausura 2026.

87´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Zaracho.

85´ Fuera de juego en Racing Club

Posición adelantada de Adrián Martínez.

84´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Duván Vergara.

83´ Cambio en Racing Club

Entra Tomás Conechny y abandona Ezequiel Cannavó.

82´ Tarjeta amarilla para River Plate

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Cruz Meza.