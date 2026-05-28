Lionel Scaloni da la lista de convocados de la Selección Argentina. Foto: NA

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, revelará este viernes 29 de mayo la lista de los 26 futbolistas convocados al Mundial 2026, una citación que puede contener algunas sorpresas.

Cabe recordar que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) establece que la fecha límite para informar la nómina definitiva es el sábado 30 de mayo. Días después, el 2 de junio, el ente dará a conocer los documentos de todas las selecciones y las oficializará.

Cabe recordar que días atrás, Scaloni presentó una prelista de 55 futbolistas, de los cuales salen los 26 que disputarán la Copa del Mundo, a jugarse del 11 de junio al 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos.

La lista de convocados de la Selección Argentina. Foto: AFA

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique De Marsella)

Juan Musso (Atlético De Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético De Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemounth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique De Marsella)

Cristian Romero (Tottenhman Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique De Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique De Lyon)

Volantes

Gabriel Rojas (Racing Club)

Máximo Perrone (Calcio Como 1907)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter De Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendia (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing Club De Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter De Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (Roma)

Claudio Echeverri (Girona)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Santiago Castro (Bologna)

Lautaro Martínez (Inter De Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma)

Cuándo juega la Selección Argentina los amistosos antes del Mundial

En la previa al Mundial 2026, el equipo comandado por Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos:

Argentina vs Honduras: sábado 6 de junio en Texas

Argentina vs Islandia: martes 9 de junio en Alabama

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026: el fixture completo

El sorteo del Mundial 2026 determinó que la “Albiceleste” será cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Los partidos se jugarán en Kansas y Dallas, mientras que el fixture será el siguiente: