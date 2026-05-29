Emiliano "Dibu" Martinez; Manchester City-Aston Villa. Foto: Reuters.

Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero titular de la Selección Argentina, lidera el ranking de arqueros argentinos con mayor cantidad de goles evitados. La sorpresa aparece inmediatamente detrás: Agustín Rufinetti, guardián del arco en Ciudad de Bolívar, un equipo del ascenso argentino que recientemente se enfrentó con River Plate por la Copa Argentina, lo sigue de cerca con números casi idénticos.

Aquellos que llevan años viendo girar “la pelotita” aseguran que los grandes equipos se construyen de atrás para adelante. Un arquero de renombre puede inclinar la balanza en partidos cerrados y, en los momentos decisivos, esos en los que hay que apretar los dientes y resistir, ser lo que defina entre quedar en el intento o pasar a la historia.

Sin embargo, no siempre el reconocimiento masivo acompaña las grandes actuaciones. Grandes arqueros quedaron fuera del foco, ya sea porque sus tapadas no alcanzaron para torcer el resultado o porque su tarea quedó disimulada detrás de defensas sólidas. La mirada popular del fútbol suele coincidir en otro punto: el arco es, probablemente, el puesto más ingrato dentro de la cancha.

El arquero de Ciudad de Bolivar le compite mano a mano al "Dibu" Martínez Foto: Agustín.Rufinetti

La estadística de goles evitados permite poner en números lo que antes se explicaba solo con imágenes: atajadas decisivas, reflejos salvadores y actuaciones que sostienen resultados.

Bajo ese parámetro, el líder entre los arqueros argentinos es Emiliano “Dibu” Martínez, con 8,58 goles evitados. Sin embargo, detrás aparece un nombre que rompe con toda lógica: Agustín Rufinetti, arquero de Ciudad de Bolívar, que alcanza los 8,17. El equipo milita puntero en la Primera Nacional con 25 puntos, liderazgo que comparte junto a Deportivo Morón

La diferencia entre ambos es mínima. Apenas 0,41 goles separan al campeón del mundo, que compite en la Premier League, de un arquero que se destaca en el ascenso argentino.

En el podio: Aston Villa, Ciudad de Bolivar y Cerro Porteño

El tercer lugar lo ocupa Martín Arias, de Cerro Porteño, con 8,11 goles evitados. Entre los tres primeros hay menos de medio gol de diferencia, lo que refleja un ranking extremadamente ajustado.

El arquero de Ciudad de Bolivar le compite mano a mano al "Dibu" Martínez Foto: Agustín.Rufinetti

Más atrás aparecen Ezequiel Mastrolía (Temperley), con 6,91, y Matías Bergia (Atlético Rafaela), con 6,86, completando los principales puestos de un listado que cruza distintas ligas y realidades.

El sorprendente caso del arquero del ascenso que le compite al Dibu Martínez

El caso de Rufinetti es el que más llama la atención. Sin las luces de los grandes medios enfocándolo, logró posicionarse como uno de los arqueros más determinantes del país según los números. Su rendimiento se apoya en la eficacia frente a situaciones claras de gol. En contextos donde cada intervención pesa, logra sostener una diferencia favorable que lo ubica incluso por encima de nombres con recorrido en ligas más competitivas.

Cómo se mide el impacto de un arquero

La métrica de goles evitados se basa en los expected goals (xG), un modelo estadístico que calcula la probabilidad de gol de cada remate según variables como distancia, ángulo y tipo de jugada.

El arquero de Ciudad de Bolivar le compite mano a mano al "Dibu" Martínez Foto: datamoroni

Al comparar esos valores con los goles realmente recibidos, se obtiene una medida del rendimiento real del arquero. El indicador, utilizado por plataformas como Opta o StatsBomb, se volvió una referencia clave para analizar el puesto con mayor precisión.

De todos modos, su lectura no es aislada. El contexto del equipo, la defensa y la liga en la que compite cada arquero también influyen en la interpretación final.

La lista de los arqueros con la mayor cantidad de goles evitados