Con música de Trueno y la actuación de Scaloni:

El video con los convocados de Argentina al Mundial 2026. Foto: Captura

Después de rumores y danza de nombres, Lionel Scaloni confirmó este jueves 28 de mayo la lista de los 26 futbolistas de Argentina convocados al Mundial 2026. La revelación de la nómina fue publicada en las redes sociales de la Selección con un video musicalizado con “Tierra zanta” de Trueno y en el que el director técnico es el gran protagonista.

Video: así se presentó la lista de convocados al Mundial 2026

El clip muestra al DT campeón del mundo en las oficinas del Predio Lionel Andrés Messi que la AFA tiene en Ezeiza. Allí se lo ve sosteniendo una carta con los nombres seleccionados. De inmediato, le pide a Mario “Marito” De Stéfano, histórico y querido utilero de la Selección, que entregue la nómina “con toda la fuerza de los argentinos”.

La lista de convocados al Mundial 2026. Video: X @Argentina

La carta pasa de mano en mano por ciudadanos argentinos en distintos rincones del país, mientras que el video se entrelaza con imágenes de los mundiales ganados por la Argentina, todo musicalizado por la canción de Trueno, “Tierra zanta”.

Finalmente, aparecen los 26 apellidos que representarán a la Argentina en la copa del Mundo, a disputarse del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique De Marsella)

Juan Musso (Atlético De Madrid)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético De Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Leonardo Balerdi (Olympique De Marsella)

Cristian Romero (Tottenhman Hotspur)

Facundo Medina (Olympique De Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique De Lyon)

Volantes

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter De Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Valentín Barco (Racing Club De Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter De Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Cuándo juega la Selección Argentina los amistosos antes del Mundial

En la previa al Mundial 2026, el equipo comandado por Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos:

Argentina vs Honduras: sábado 6 de junio en Texas

Argentina vs Islandia: martes 9 de junio en Alabama

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026: el fixture completo

El sorteo del Mundial 2026 determinó que la “Albiceleste” será cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Los partidos se jugarán en Kansas y Dallas, mientras que el fixture será el siguiente: