Otro duro golpe para el Xeneize Foto: REUTERS

Boca ya tiene un nuevo objetivo internacional en 2026 y la pregunta que domina a los hinchas es una sola: cuándo vuelve a jugar el Xeneize. Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo argentino quedó reubicado en los playoffs de la Copa Sudamericana y enfrentará a O’Higgins de Chile en una serie de ida y vuelta que entregará un lugar en los octavos de final. El cambio de torneo llegó después de la derrota por 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera, resultado que dejó a Boca tercero en el Grupo D con 7 puntos y sin boleto a la próxima ronda de la Libertadores.

Cuándo juega Boca por la Copa Sudamericana

La serie ante el club chileno se disputará en la semana del 21 al 23 de julio para el partido de ida, mientras que la revancha está prevista entre el 28 y el 30 de julio, de acuerdo con el calendario difundido para los playoffs del segundo torneo continental. Como Boca llega desde la Libertadores y O’Higgins fue segundo en su grupo de Sudamericana, el primer cruce será en La Bombonera y la definición tendrá lugar en Chile. El calendario general de la Copa Sudamericana 2026 ubica el inicio de estas llaves a partir del 21 de julio, una vez superado el receso internacional de mitad de año.

Boca vs O’Higgins: cómo quedó definido el cruce

El rival de Boca no surgió de un sorteo tradicional, sino de un sistema de emparejamientos por mérito deportivo establecido por la Conmebol. La organización ordena a los equipos que terminaron segundos en la fase de grupos de la Sudamericana y a los que finalizaron terceros en la Libertadores, para luego cruzarlos según su rendimiento. En ese esquema, Boca terminó entre los terceros provenientes de la Libertadores y O’Higgins se acomodó entre los mejores segundos de la Sudamericana, por eso el duelo quedó definido automáticamente.

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores Foto: REUTERS

Por qué Boca jugará primero en La Bombonera

La reglamentación también determina la localía de la serie. Los equipos que llegan desde la Copa Sudamericana tienen la ventaja de cerrar la llave como locales, mientras que los que bajan desde la Libertadores deben abrir la serie en su estadio. Por eso Boca jugará primero en Buenos Aires y luego viajará a Chile para disputar la revancha. Esa condición obliga al equipo argentino a intentar sacar una diferencia como local antes de la definición fuera de casa.

Cómo llega Boca a este repechaje de la Sudamericana

Para Boca, este cruce representa una oportunidad de recomponer su semestre internacional después de un golpe muy duro en la Libertadores. La derrota ante Universidad Católica en La Bombonera lo dejó fuera del torneo principal y lo empujó a una competencia que no estaba en el plan inicial del club. El equipo de Claudio Úbeda terminó tercero del Grupo D con 7 puntos, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, y deberá reinventarse rápido si quiere seguir con vida a nivel continental.

Cómo llega O’Higgins, el rival de Boca en los playoffs

Del otro lado estará un O’Higgins que se ganó este lugar tras una campaña competitiva en el Grupo C de la Copa Sudamericana. El conjunto chileno cerró la fase de grupos en el segundo puesto con 10 puntos, por detrás de São Paulo, y selló su clasificación después de vencer a Millonarios en la última fecha. Ese recorrido explica por qué tendrá la posibilidad de definir la serie en su casa.

Qué necesita Boca para avanzar a los octavos de final

La cuenta es simple: Boca deberá superar a O’Higgins en una serie de 180 minutos para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El repechaje funciona como una ronda previa entre los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores, y los ganadores obtienen el boleto a la siguiente fase. En un semestre sin demasiado margen de error, cada partido pasará a tener clima de final para el equipo argentino.

El calendario que espera a Boca si elimina a O’Higgins

Si logra superar a O’Higgins, Boca seguirá en carrera en el cuadro principal de la Copa Sudamericana. Los ganadores de los playoffs avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan los líderes de grupo que lograron clasificación directa. La competencia continuará durante el segundo semestre y la final está prevista para el 21 de noviembre de 2026 en Barranquilla, una sede ya confirmada por Conmebol.

La gran pregunta del hincha de Boca ya tiene respuesta

La duda que más se repite entre los hinchas ya tiene una respuesta concreta: Boca volverá a jugar por la Copa Sudamericana en julio, con la ida en La Bombonera y la vuelta en Chile. Aunque todavía resta la confirmación puntual de días y horarios, la ventana del repechaje ya está definida. Después del golpe sufrido en la Libertadores, el Xeneize ya conoce rival, formato y calendario para intentar seguir en el plano internacional.

Un repechaje con clima de final para Boca

En términos futbolísticos y emocionales, el cruce ante O’Higgins será mucho más que una simple llave previa. Para Boca, significará la chance de transformar una frustración grande en una reacción inmediata. La eliminación en la Libertadores dejó secuelas, pero también cambió el foco: ahora el desafío es aprovechar esta segunda oportunidad y sostenerse en competencia. El repechaje tendrá presión, expectativa y una exigencia total, porque cualquier error puede costar una nueva eliminación internacional.