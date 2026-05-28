Boca Juniors Vs U. Católica Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 28/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Boca Juniors vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Boca Juniors y U. Católica se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Boca Juniors vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Roldán Pérez, Wilmar Alexander, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Boca Juniors y U. Católica válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Alberto J. Armando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.