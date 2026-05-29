Nicolás Otamendi. Foto: NA

River dio el golpe del mercado de pases con la confirmación de la llegada de Nicolás Otamendi, uno de los 26 convocados por Scaloni, que se sumará al equipo que dirige “Chacho” Coudet después del Mundial 2026. De esta manera, el futbolista se irá del Benfica y vestirá la camiseta del Millonario luego de largos años en el primer nivel del fútbol europeo.

La información ya trascendió en los principales medios deportivos y de esta manera, el conjunto de Coudet sumará un futbolista de jerarquía en una zona en la que tuvo muchos problemas. Martínez Quarta y Rivero quedaron señalados por los hinchas, Pezzella parece no encontrar forma física ni fútbolística y Paulo Díaz tiene los días contados en Núñez.

Lautaro Rivero, River Plate. Foto: X @RiverPlate

Tras anunciar su salida del Benfica, el central jugará la Copa del Mundo con la Selección Argentina para luego tener su regreso al fútbol argentino, tras su paso por Vélez en el inicio de su carrera. El defensor de 38 años firmará un contrato de 18 meses y se convertirá en uno de los mejores pagos del fútbol argentino.

Nicolás Otamendi. Foto: Reuters/Pedro Nunes

La carrera de Nicolás Otamendi en Europa

Tras sus inicios por Vélez, donde se fue campeón del torneo local en 2009, Otamendi comenzó su aventura europea en 2010, cuando fue comprado por el Porto.

En los “Dragones”, formó parte de un gran equipo que conquistó múltiples Primeira Ligas y levantó la Europa League en 2011. Tras cuatro años en el fútbol europeo, tuvo un breve paso por el Atlético Mineiro en 2014.

Nicolás Otamendi en el Valencia. Foto: X

Su regreso a Europa se dio para vestir los colores del Valencia en la temporada 2014-2015, donde rápidamente se convirtió en un pilar de la defensa.

Su gran nivel en el conjunto español le permitió dar el gran salto en su carrera: el Manchester City posó los ojos en él y, durante sus cinco temporadas en Inglaterra, Otamendi disputó más de 200 partidos y levantó nueve títulos, incluyendo dos Premier Leagues, una FA Cup y cuatro Copas de la Liga.

Nicolás Otamendi en el Manchester City. Foto: X

En 2020, volvió al fútbol portugués pero el eterno rival del club que le abrió las puertas del Viejo Continente: Benfica. En poco tiempo, volvió a imponerse y se convirtió en referente y capitán de las Águilas.

Un nuevo campeón del mundo en la Argentina

Con la llegada de Otamendi, el fútbol argentino sumará a su séptimo futbolista que dio la vuelta olímpica en Qatar 2022.

Marcos Acuña en River Plate. Foto: X @RiverPlate

El Millonario sumará cinco con Ota, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella. En tanto, completan la lista Leandro Paredes en Boca y Ángel Di María en Rosario Central.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert