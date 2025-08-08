Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para la mañana

Hoy en San Juan, tendremos un inicio de día despejado sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas mínimas comenzarán desde los 9.2°C. La clima se mantendrá mayormente seco durante la mañana con vientos leves que alcanzarán hasta los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, se espera que el clima continúe mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.4°C. No se esperan precipitaciones significativas, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de hasta 17 km/h. La humedad relativa del aire estará en torno al 61%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

Por la noche, el clima será adecuadamente tranquilo, con el cielo permaneciendo despejado. Los vientos del sur continuarán siendo suaves, lo que facilitará una agradable velada al aire libre.