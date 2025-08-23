Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

sábado, 23 de agosto de 2025, 06:04

Clima en San Luis durante la mañana

Para la mañana de hoy en San Luis, se anticipa un clima principalmente nuboso con una temperatura mínima alrededor de 7.5°C. Las condiciones permanecerán bastante estables, sin precipitaciones significativas registradas, pero la brisa se mantendrá constante con vientos distinguidos a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, el panorama climático permanecerá con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas alcanzarán su máximo alrededor de los 17.7°C. Aunque no se pronostica lluvia, la humedad será considerablemente elevada alcanzando el 66%. Los vientos seguirán mostrando presencia, aunque su intensidad será variable. Las ráfagas pueden alcanzar los 36 km/h, ofreciendo un ambiente ventoso durante el atardecer.

Recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se recomienda llevar una chaqueta ligera al salir a lo largo del día y prestar atención a los cambios de temperatura. El clima fresco durante las primeras horas sugiere vestirse por capas. También es esencial mantenerse hidratado y proteger la piel del sol en caso de una dispersa cobertura nubosa durante el mediodía.