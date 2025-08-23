Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima en San Luis durante la mañana

Para la mañana de hoy en San Luis, se anticipa un clima principalmente nuboso con una temperatura mínima alrededor de 7.5°C. Las condiciones permanecerán bastante estables, sin precipitaciones significativas registradas, pero la brisa se mantendrá constante con vientos distinguidos a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, el panorama climático permanecerá con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas alcanzarán su máximo alrededor de los 17.7°C. Aunque no se pronostica lluvia, la humedad será considerablemente elevada alcanzando el 66%. Los vientos seguirán mostrando presencia, aunque su intensidad será variable. Las ráfagas pueden alcanzar los 36 km/h, ofreciendo un ambiente ventoso durante el atardecer.

Recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se recomienda llevar una chaqueta ligera al salir a lo largo del día y prestar atención a los cambios de temperatura. El clima fresco durante las primeras horas sugiere vestirse por capas. También es esencial mantenerse hidratado y proteger la piel del sol en caso de una dispersa cobertura nubosa durante el mediodía.