Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

En Santa Cruz, el clima de la mañana se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 3.4°C y 7.3°C. El viento será un factor importante durante el día, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, con ráfagas de aproximadamente 30 km/h. La humedad será notoria, con un promedio del 90%, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier molestia relacionada con la humedad alta.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

De acuerdo al pronóstico, por la tarde se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos parcialmente nubosos y las temperaturas oscilando entre 3.4°C y 7.3°C. Sin embargo, los vientos podrían intensificarse ligeramente, llegando a 18 km/h, con ráfagas de hasta 33 km/h. La humedad permanecerá alta, por lo que es aconsejable tener esto en cuenta si se planean actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

Hoy, el sol salió a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Estos horarios son importantes para planificar tu día, especialmente si piensas disfrutar de actividades al aire libre o contemplar el amanecer o el atardecer.