Cárcel "El Infierno". Foto: captura video X/RodrigoMiro76

La construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 9, conocida como “El Infierno”, en Santa Fe, está avanzando a un paso acelerado. El penal, ubicado en Piñero, será de máxima seguridad y alojará 1.152 presos de alto perfil. La obra cuenta con más de 400 trabajadores y 12 grúas en simultáneo, y es una de las prioridades del gobierno provincial dentro de su plan de seguridad hacia 2026.

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que el complejo está pensado para alojar a detenidos que, incluso desde prisión, mantienen capacidad para organizar delitos. Por eso, el diseño y el régimen buscan impedir cualquier tipo de comunicación o control hacia el exterior o dentro del penal.

Cárcel "El Infierno". Video: X/RodrigoMiro76

Las características de la cárcel “El Infierno”

La prisión contará con 25 pabellones y un esquema de aislamiento casi total: los internos solo podrán tener contacto mínimo con otros presos del mismo nivel de clasificación. Y según informaron, tendrán media hora diaria de sol, tal como lo establecen los tratados internacionales.

En cuanto a la infraestructura, “El Infierno” contará con muros perimetrales de hasta 14 metros y otros internos de 9 metros, además de sistemas de inhibición de señales para bloquear comunicaciones ilegales. El predio ocupa una superficie equivalente a 5 manzanas y fue diseñado para reforzar el control visual y reducir puntos ciegos.

Cárcel "El Infierno". Foto: captura video X/RodrigoMiro76

Como medida adicional de seguridad, los agentes penitenciarios usarán capuchas y números identificatorios, con el objetivo de proteger su identidad y evitar represalias.

El proyecto forma parte de un plan penitenciario más amplio, que incluye la construcción de otras dos cárceles para casi 4.000 detenidos. Desde el Gobierno sostienen que El Infierno será un penal de referencia para cortar el mando de organizaciones criminales que operan desde las cárceles.