Uñas noventosas: el nail art que será la mayor tendencia de la primavera

Desde colores vibrantes a diseños nude, serán las grandes protagonistas de la nueva temporada. Descubrí cuáles son las tendencias más aclamadas de las redes sociales.

Nail art, uñas Foto: Pinterest

Con el comienzo de la primavera, los colores marrones y crudos que fueron tendencia en el invierno van desapareciendo, y en su lugar, las uñas comienzan a tornarse mucho más coloridas y alegres. De hecho, en este nuevo comienzo, la tendencia noventera pisa fuerte y regresa para quedarse, pero con un toque más actual y sofisticado.

Lejos del maximalismo kitsch de otras épocas, este revival apuesta por una estética más pulida, minimalista y versátil, ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Nail art, uñas Foto: Pinterest

Aunque pensamos que los 90s están cargados de colores chiclosos y diseños poco minimalistas, lo cierto es que la reversión de 2025 viene a romper un poco con ese molde al buscar un equilibrio entre lo retro y la modernidad, sin perder el estilo propio. Los brillos, los colores brillantes y los dibujos vuelven a la escena, pero esta con diseños dignos de pasarela.

Cuáles son los diseños de nail art que estarán de moda esta primavera

French twist:

Nail art, uñas Foto: Pinterest

Se trata de la clásica manicura francesa, se reinventa con puntas cuadradas, contrastes de color, degradados o acabados en tonos pastel, flúor o metalizados. Ideal para festejar el 21 de septiembre de noche y de día, contrastando las uñas con outfits total black.

Diseños geométricos:

Nail art, uñas Foto: Pinterest

Las líneas, cuadros, ondas y patrones simples en combinaciones de alto contraste (como blanco y negro o rosa y lila) aportan ese guiño noventero sin perder elegancia.

Smiley faces, corazoncitos y dibujos retro:

Nail art, uñas Foto: Pinterest

Se trata de pequeños íconos de la cultura pop de los 90s vuelven como detalles divertidos y nostálgicos. Pueden venir en calcomanías o simplemente trabajando muy suavemente sobre la uña.

Nude + acentos de color:

Princess Nails. Foto: Pinterest.

Una base natural con un toque inesperado de color en una o dos uñas es perfecta para hacer una reinterpretación moderna del “accent nail”, sin perder ni un toque de elegancia. Se trata de uno de los diseños más elegidos por las celebridades, ya que combina perfecto con el llamado estilo Y2K, que también es una tendencia perfecta este año.

Además, el boom del “clean look” y el maquillaje natural también impulsa diseños de uñas más simples pero con personalidad, fusionando perfectamente la nostalgia y la sofisticación.