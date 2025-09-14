Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Tiempo en Corrientes

El día de hoy en Corrientes se presentará con un clima bastante apacible. A lo largo de la mañana, podremos disfrutar de cielos parcialmente nubosos con temperaturas frescas que van desde los 8.2°C. La probabilidad de precipitación es baja, manteniéndose en un 0%. El viento soplará a una velocidad moderada, alcanzando los 9 km/h. La humedad relativa estará alrededor del 89%, lo cual aportará una sensación de frescura durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, el tiempo continuará mostrando cielos parcialmente despejados. Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.8°C y la humedad descienda ligeramente a un 44%. Los vientos se mantendrán suaves, con ráfagas máximas que podrían llegar a los 19 km/h. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de salidas al aire libre sin preocupación alguna por el clima. En resumen, se prevé un día agradable y propicio para cualquier actividad que decida realizar.