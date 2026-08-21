Es oficial: JetSMART anuncia la suspensión de vuelos por el cierre de Aeroparque

JetSMART anuncia la suspensión de vuelos por el cierre de Aeroparque.

El cierre temporal del Aeroparque Jorge Newbery tendrá un impacto directo en los vuelos de JetSMART. Al intentar comprar un pasaje en el sitio oficial de la compañía, los usuarios encuentran una advertencia que confirma que los servicios previstos entre el 25 y el 27 de agosto de 2026 no podrán realizarse.

El mensaje publicado en el proceso de compra señala: “Atención pasajeros, debido al cierre temporal de AEP y a la indisponibilidad de algunos de los servicios necesarios desde EZE, los vuelos programados entre el 25 y 27 de agosto de 2026 no podrán ser operados. Revisa tus alternativas”.

La comunicación supone un cambio relevante para los pasajeros que tenían previsto viajar con la aerolínea durante esas fechas. Aunque el operativo general contemplaba trasladar buena parte de los vuelos habituales de Aeroparque al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, JetSMART indicó que la falta de determinados servicios necesarios en esa terminal le impide mantener su programación.

JetSMART anuncia la suspensión de vuelos por el cierre de Aeroparque. Foto: Captura JetSMART

Por qué cierra Aeroparque durante casi tres días

Aeroparque permanecerá sin operaciones durante 55 horas, desde las 9 del martes 25 de agosto hasta las 16 del jueves 27, debido a tareas de mantenimiento preventivo sobre su pista principal. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes en la terminal porteña.

La intervención forma parte de un programa integral de infraestructura con una inversión superior a los 85 millones de dólares. Los trabajos incluyen reparaciones sobre juntas y fisuras, descontaminación de la superficie, renovación de las demarcaciones operativas y mantenimiento del sistema de balizamiento.

El cierre afectará aproximadamente a 900 vuelos. Según la información difundida sobre el operativo, cerca de 360 servicios fueron reprogramados y alrededor de 540 serían trasladados a Ezeiza. La reorganización quedó en manos de cada compañía aérea, por lo que las modificaciones no serán iguales para todos los pasajeros.

Qué pasará con los vuelos de JetSMART y qué hacer si tengo pasaje

En junio, las primeras programaciones disponibles mostraban que JetSMART había trasladado a Ezeiza algunos vuelos previstos durante el cierre, entre ellos servicios hacia Bariloche y Mendoza. Sin embargo, la advertencia que ahora aparece en la plataforma de venta indica que los vuelos comprendidos entre el 25 y el 27 de agosto finalmente no podrán operarse por la indisponibilidad de servicios necesarios desde esa terminal.

La compañía invita a los usuarios afectados a consultar las alternativas disponibles. Estas opciones pueden variar según la ruta, la fecha, la disponibilidad de lugares y las condiciones particulares de cada reserva. Por ese motivo, quienes ya tengan un pasaje deberán revisar el correo electrónico asociado a la compra, ingresar a la sección de administración del vuelo o comunicarse con los canales oficiales de asistencia.

También será importante verificar si la modificación alcanza solamente a uno de los tramos. En una reserva de ida y vuelta, por ejemplo, podría ocurrir que el servicio afectado sea únicamente el que coincide con las fechas del cierre, mientras que el otro mantenga su programación habitual.

JetSMART anuncia la suspensión de vuelos por el cierre de Aeroparque Foto: NA

Qué deben hacer los pasajeros afectados

Los viajeros con reservas de JetSMART entre el 25 y el 27 de agosto deberían comprobar el estado de su vuelo antes de dirigirse a Aeroparque o Ezeiza. No alcanza con revisar únicamente el horario original, ya que el servicio puede haber sido suspendido, reprogramado o reemplazado por otra alternativa ofrecida por la empresa.

La aerolínea dispone en su sitio de herramientas para administrar reservas, consultar el estado de los vuelos y gestionar cambios. La página también mantiene ofertas desde Aeroparque para fechas posteriores al cierre, lo que indica que la suspensión informada está limitada al período de la contingencia aeroportuaria.

Para evitar inconvenientes, se recomienda:

Revisar el correo electrónico y el teléfono informados en la reserva.

Consultar el estado del vuelo con el código de compra.

Verificar tanto el horario como el aeropuerto asignado.

Evaluar las alternativas ofrecidas por JetSMART.

No trasladarse a ninguna terminal sin confirmar previamente la operación.

Conservar los comprobantes de eventuales gastos relacionados con la modificación.

Ezeiza experimentará un fuerte aumento de actividad durante las obras. La terminal suele registrar cerca de 530 movimientos en un período comparable, pero alcanzará aproximadamente 940 operaciones durante la intervención, un incremento cercano al 80%.

En el caso de JetSMART, sin embargo, la alternativa de llevar toda su operación a Ezeiza quedó limitada por la falta de ciertos servicios indispensables. La advertencia publicada por la compañía despeja así la principal duda para sus pasajeros: los vuelos programados durante las fechas indicadas no serán operados y cada usuario deberá revisar las opciones ofrecidas para reorganizar su viaje.