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Tragedia en Avenida Corrientes: un hombre murió de un ataque cardíaco en una famosa pizzería porteña

La noticia trascendió pasadas las 15 de este jueves. El local fue evacuado y cerró sus puertas temporalmente.

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Un hombre murió en la pizzería Güerrin, en Avenida Corrientes.
Un hombre murió en la pizzería Güerrin, en Avenida Corrientes. Foto: x.com/Procu7
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Un hombre murió este jueves de un ataque cardíaco en el local de Güerrín, la clásica pizzería de Avenida Corrientes, a metros del Obelisco.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el hecho a Canal26.com. Según indicaron, el personal policial fue alertado por otras personas que comían en el lugar de un hombre con dificultad para respirar.

Poco después, una ambulancia del SAME llegó a lugar y constató la muerte.

Mientras, todos los comensales que había en Guerrin se retiraron y y se procedió a cerrar las puertas del establecimiento, informaron.

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Según trascendió por la red social X de parte de testigos de la situación, se trata de un hombre mayor que estaba comiendo en el local. Un video compartido por un usuario dejó constancia de la salida de la ambulancia del local.

Un hombre murió en Guerrin, en Avenida Corrientes. Video: x.com/Procu7

“Era una persona mayor, el Same llegó a los 10 minutos pero no pudieron hacer nada, una escena horrible. Estuvieron media hora haciendo reanimación, hicieron todo lo que pudieron”, escribió un usuario en la red social.

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