Rostros rejuvenecidos a cualquier edad: el corte de pelo que marca tendencia esta primavera 2025

Con su estilo ligero y texturizado, este corte aporta movimiento y naturalidad al rostro, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan un look moderno, práctico y con un toque juvenil.

Esta primavera, el corte bob se reinventa. Si bien tradicionalmente se ha lucido peinado y estructurado, la última tendencia apuesta por un estilo más despuntado y ligero, que aporta frescura y movimiento al rostro.

Este corte, conocido como ripped bob, se ha convertido en el favorito para la temporada de primavera y promete adaptarse a todo tipo de rostros y cabellos. Además, tiene una gran ventaja: rejuvenece y da frescura, aportando un aire sutil y descontracturado a la vez.

Cómo es el corte ripped bob, la tendencia para la primavera 2025

El ripped bob es un bob texturizado y deconstruido, que rompe con la línea recta y la simetría del corte clásico. Su principal atractivo es que luce despeinado o ligeramente peinado, lo que aporta un aire juvenil y natural.

Para darle forma, basta con un cepillo secador que modele las puntas o incluso los dedos, consiguiendo un acabado relajado y práctico que simplifica el peinado diario.

Cómo lograr el corte de pelo que rejuvenece el rostro

Este estilo se logra con capas irregulares y despuntadas, evitando cortes demasiado escalonados o capas muy cortas. La clave está en suavizar las puntas y los bordes, poniendo énfasis en la parte superior del corte. También se puede incorporar un flequillo para darle más personalidad.

A quién favorece

El ripped bob es especialmente favorecedor para rostros afinados, aunque también puede suavizar los ángulos de rostros más marcados. Funciona muy bien en cabellos finos, ya que aporta volumen y vida, y ayuda a disimular puntas dañadas.

En melenas más gruesas y abundantes, el corte consigue un look más ligero y fresco, siempre cuidando que las capas no se marquen demasiado, para mantener el efecto natural y dinámico.

Con su combinación de movimiento, textura y frescura, el ripped bob no solo aporta un aire moderno y desenfadado, sino que también se adapta a distintos tipos de rostro y estilo de vida, consolidándose como una de las elecciones favoritas para esta primavera-verano 2025.

4 hábitos que dañan el pelo más de lo que pensábamos

No usar protector térmico al secarse o plancharse el pelo

El protector térmico es imprescindible para minimizar el daño que causan las herramientas de calor, como la planchita, la buclera y el secador. El producto se encarga de que el calor que provocan estos aparatos no deshidrate la fibra capilar, actuando como un escudo protector.

No nutrir tu pelo regularmente

Es importante tener en cuenta que nuestro cabello, de forma natural, no está preparado para resistir agresiones como la tintura, la decoloración, el uso de planchitas o ciertos peinados y por eso, no deberíamos saltearnos este paso clave en la rutina. La nutrición puede realizarse a diario, día por medio o una vez por semana, según el nivel de daño que tenga el pelo.

Hidratar el pelo es clave para mantenerlo sano. Foto: Freepik.

Dormir con el pelo mojado

Es un hábito muy común que parece inofensivo, pero no lo es porque la fricción nocturna genera debilitamiento en la cutícula, crea enredos y nudos que costará desarmar sin dañar el pelo mecánicamente al día siguiente. Y como consecuencia, se produce una pérdida de elasticidad también.

Seguir utilizando formol en 2025

Hoy en día existen muchas alternativas de alisado más saludables que el formol. Estas opciones surgieron luego de comprobarse que el formol no solo es perjudicial para el cabello, sino también para la salud.

Con pequeños cambios en la rutina diaria, el cabello puede recuperar vitalidad y fuerza. Adoptar hábitos sencillos como una correcta hidratación y un lavado adecuado marcará la diferencia. Así, podrás lucir un pelo sano, con brillo y lleno de vida.