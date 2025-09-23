Sapo de tres patas: dónde ubicarlo para atraer dinero y buena suerte, según el Feng Shui

También conocido como Chan Chu, es un poderoso amuleto que no puede faltar en el hogar, ya que representa un verdadero imán para la abundancia. Conocé los lugares claves para colocarlo en tu vivienda.

Sapo de tres patas, Feng Shui Foto: Pinterest

En el mundo del Feng Shui, pocas figuras son tan populares como el sapo de tres patas, también llamado Chu Chu. Se trata de un pequeño amuleto con aspecto de un simpático sapito y una moneda en la boca, considerado como un poderoso símbolo de atracción, abundancia y prosperidad.

Sin embargo, es necesario saber que basta con tenerlo en casa como adorno. Su ubicación es clave para activar su energía y convertirlo en un verdadero imán de dinero. De hecho, esta práctica milenaria tiene sus propias reglas y hay que seguirlas al pie de la letra.

Su ubicación es clave para activar su energía y convertirlo en un verdadero imán de dinero. Foto: Pinterest

Según la tradición del Feng Shui, el sapo de tres patas es una criatura mística que aparece durante las lunas llenas y trae consigo riqueza y fortuna. Por eso, suele representarse con una moneda en la boca y, a veces, rodeado de más monedas o lingotes dorados. Su energía está asociada directamente con el dinero que entra, no con el que ya está.

¿Dónde ubicar el sapo de tres patas para atraer dinero?

La ubicación del sapo no es aleatoria. Colocarlo en el lugar correcto puede potenciar su efecto energético. Estos son los principales consejos según el Feng Shui:

Colocar el sapo de tres patas en el lugar correcto puede potenciar su efecto energético. Foto: Pinterest

Cerca de la puerta de entrada, pero mirando hacia adentro:

Esto simboliza que el dinero y la prosperidad están entrando a tu casa. Si el sapo mira hacia afuera, es como si la riqueza se estuviera yendo.

En el sector sureste del hogar o del negocio:

Según el mapa Bagua del Feng Shui, esta área está asociada con la riqueza y la prosperidad. Colocarlo allí potencia su efecto.

Sobre una superficie baja, pero visible:

Evitá ponerlo en el suelo directamente. Lo ideal es una mesa baja, estantería o rincón visible, pero no demasiado alto ni en lugares sucios o desordenados.

Colocar el sapo cerca de la entrada y mirando hacia dentro simboliza que el dinero y la prosperidad están entrando a tu casa. Foto: Pinterest

Nunca en el baño o la cocina:

Estos espacios están relacionados con el drenaje y la eliminación, por lo que podrían “arrastrar” la energía del dinero en lugar de retenerla.

¿Dónde hay que ubicar nunca el sapo de tres patas?

Para comenzar, este amuleto no debe ponerse en el suelo ni mirando hacia la salida del hogar, ya que el dinero “se escapa”. Por otro lado, hay que evitar colocarlo en superficies desordenadas o sucias y hasta en el dormitorio, ya que puede interferir con el descanso.

Algunos expertos recomiendan colocar más de un sapo: uno cerca de la puerta principal y otro en el sector sureste del living o el negocio. También, podés activar su energía tocándolo de vez en cuando o renovando la moneda si se cae o se desgasta.

Y como con todo en el Feng Shui, más allá del símbolo, lo importante es que el entorno esté limpio, ordenado y en armonía. El sapo de tres patas no hace magia por sí solo, necesita un espacio que le proporcione la energía necesaria para que la abundancia circule.