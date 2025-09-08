Feng Shui: el ritual con espejos que es fundamental para proteger el hogar de las malas energías

Es importante conocer este ritual milenario del Feng Shui para saber cómo aplicarlo fácilmente en casa, atraer buenas vibras y alejar la negatividad.

El importante ritual para atraer buenas vibras con el espejo. Foto: Unsplash.

En el mundo del Feng Shui, las plantas no solo son elementos decorativos: también cumplen funciones energéticas clave dentro del hogar. Una de las más valoradas por su poder protector es la ruda, una planta que, según esta antigua filosofía china, ayuda a armonizar los espacios y protegerlos de energías negativas.

La planta de ruda tiene muchos beneficios. Foto: Pinterest.

Uno de los rituales más populares consiste en colgar una ramita de ruda en el espejo. Aunque pueda parecer solo una tradición o una superstición, en realidad tiene un fuerte simbolismo.

¿Por qué es tan importante para el Feng Shui colgar una rama de ruda en el espejo?

En el Feng Shui, el espejo es un elemento que refleja y multiplica la energía del ambiente. Si está bien ubicado y limpio, puede atraer prosperidad y buenas vibraciones. Pero si está cargado de negatividad, también puede amplificar esas malas energías.

Ahí es donde entra en juego la ruda. Esta planta, con su aroma intenso y hojas verdes, es reconocida por su capacidad para absorber lo negativo y potenciar lo positivo. Por eso, colocar una ramita en el espejo actúa como un verdadero escudo energético que bloquea envidias, repele malas vibras y ayuda a mantener un clima armonioso en casa.

Los espejos son claves en el hogar. Foto: Unsplash.

¿Cómo hacer el ritual de la rama de ruda en el espejo?

Cortar una rama fresca de ruda .

Atarla en una de las esquinas del espejo , asegurándose de que quede visible.

Renovar la ramita cuando se note que las hojas están secas o descoloridas.

El ritual de la planta de ruda colocada en un espejo. Foto: Grok.

Aunque pueda parecer un simple gesto, quienes siguen el Feng Shui o las tradiciones espirituales aseguran que este pequeño ritual puede mejorar el bienestar del hogar y promover una sensación de paz y protección.

Incorporar este tipo de prácticas en el día a día no requiere grandes cambios, pero sí una intención clara: cuidar el propio espacio, la energía y la de quienes viven con uno mismo.