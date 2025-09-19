Cuánto cuesta una hamburguesa en La Birra Bar, reconocida como una de las mejores del mundo

Según un ranking internacional, esta hamburguesa es gruesa, jugosa y con un sabor intensamente cárnico, sellada de manera tal que libera un dulzor ahumado. Cuánto sale esta delicia.

La Birra Bar, Boedo. Foto: NA

La gastronomía argentina se destaca a nivel mundial. En esta ocasión, una hamburguesería de Buenos Aires volvió a dar de qué hablar. La Birra Bar fue elegida entre las 10 mejores del mundo, ocupando el séptimo lugar en el ranking World 25 Best Burger 2025.

Y no es la primera vez que el local aparece en este listado. Con este nuevo reconocimiento consolidó su lugar como uno de los grandes referentes globales, destacándose como la mejor hamburguesa argentina y una de las mejores en el mundo. ¿Cuánto sale esta delicia?

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Cuánto cuesta la hamburguesa de La Birra Bar

Los precios de La Birra Bar varían según el tipo de hamburguesa y van desde los $12.000, hasta los $31.000 para las más elaboradas. Sin embargo, el promedio ronda entre $20.000 y $24.000. Es importante aclarar que viene con las papas fritas incluidas.

Precios en La Birra Bar. Foto: labirrabar.com

Precios en La Birra Bar. Foto: labirrabar.com

Además, vale la pena mencionar que cada día de la semana La Birra Bar ofrece una promoción distinta, pensada para que los clientes puedan disfrutar de sus hamburguesas con un plus de ahorro y sacarle todavía más jugo a la experiencia.

Promociones en La Birra Bar. Foto: labirrabar.com

La Birra Bar entre las mejores hamburgueserías del mundo

La evaluación oficial destacó que el estilo de la casa se distingue por una “indulgencia en capas con precisión”. La hamburguesa fue descrita como gruesa, jugosa y con un sabor intensamente cárnico, sellada de manera tal que libera un dulzor ahumado.

A esto se suman un queso cremoso que se funde suavemente, tocino crocante y salado, y salsas que equilibran acidez, especias y untuosidad. Todo queda envuelto en un pan brioche tierno y esponjoso, que absorbe los jugos sin perder estructura.

Según los organizadores, se trata de una propuesta que apuesta al exceso, pero con una armonía que la vuelve inconfundible y con sello argentino.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Además, el informe subraya que La Birra Bar “ha marcado un antes y un después en lo que significa una hamburguesería moderna en Sudamérica”. Su éxito radica en combinar la calidad de la carne argentina con innovación y constancia, lo que le ha permitido conquistar tanto al público local como a turistas internacionales. Para quienes quieran entender por qué Buenos Aires se ganó la fama de capital mundial de la hamburguesa, señalan, este lugar es la parada obligada.

El análisis también valoró la atención cálida y eficiente, así como un menú que refleja la identidad porteña al mismo tiempo que incorpora influencias globales, ofreciendo una verdadera experiencia multicultural.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Dónde queda La Birra Bar en Buenos Aires

La Birra Bar tiene distintas sucursales en Buenos Aires: