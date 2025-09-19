Cuánto cuesta una hamburguesa en La Birra Bar, reconocida como una de las mejores del mundo
La gastronomía argentina se destaca a nivel mundial. En esta ocasión, una hamburguesería de Buenos Aires volvió a dar de qué hablar. La Birra Bar fue elegida entre las 10 mejores del mundo, ocupando el séptimo lugar en el ranking World 25 Best Burger 2025.
Y no es la primera vez que el local aparece en este listado. Con este nuevo reconocimiento consolidó su lugar como uno de los grandes referentes globales, destacándose como la mejor hamburguesa argentina y una de las mejores en el mundo. ¿Cuánto sale esta delicia?
Cuánto cuesta la hamburguesa de La Birra Bar
Los precios de La Birra Bar varían según el tipo de hamburguesa y van desde los $12.000, hasta los $31.000 para las más elaboradas. Sin embargo, el promedio ronda entre $20.000 y $24.000. Es importante aclarar que viene con las papas fritas incluidas.
Además, vale la pena mencionar que cada día de la semana La Birra Bar ofrece una promoción distinta, pensada para que los clientes puedan disfrutar de sus hamburguesas con un plus de ahorro y sacarle todavía más jugo a la experiencia.
La Birra Bar entre las mejores hamburgueserías del mundo
La evaluación oficial destacó que el estilo de la casa se distingue por una “indulgencia en capas con precisión”. La hamburguesa fue descrita como gruesa, jugosa y con un sabor intensamente cárnico, sellada de manera tal que libera un dulzor ahumado.
A esto se suman un queso cremoso que se funde suavemente, tocino crocante y salado, y salsas que equilibran acidez, especias y untuosidad. Todo queda envuelto en un pan brioche tierno y esponjoso, que absorbe los jugos sin perder estructura.
Según los organizadores, se trata de una propuesta que apuesta al exceso, pero con una armonía que la vuelve inconfundible y con sello argentino.
Además, el informe subraya que La Birra Bar “ha marcado un antes y un después en lo que significa una hamburguesería moderna en Sudamérica”. Su éxito radica en combinar la calidad de la carne argentina con innovación y constancia, lo que le ha permitido conquistar tanto al público local como a turistas internacionales. Para quienes quieran entender por qué Buenos Aires se ganó la fama de capital mundial de la hamburguesa, señalan, este lugar es la parada obligada.
El análisis también valoró la atención cálida y eficiente, así como un menú que refleja la identidad porteña al mismo tiempo que incorpora influencias globales, ofreciendo una verdadera experiencia multicultural.
Dónde queda La Birra Bar en Buenos Aires
La Birra Bar tiene distintas sucursales en Buenos Aires:
- Carlos Calvo 4317, Boedo.
- Don Anselmo Aieta 1083, San Telmo.
- Av. Álvarez Thomas 540, Colegiales.
- Gurruchaga 729, Villa Crespo.
- Coronel Ramón Lista 5020, Devoto.
- Av. Emilio Castro 7629, Mataderos.
- Av. Maipú 2931, Olivos.
- Complejo Pilar Walk, Pilar.
- Mariano Moreno 239, Ramos Mejía.
- Monseñor Piaggio 26, Avellaneda.
- Av. Adolfo Alsina 400, Banfield.