Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Tiempo hoy

Clima en Tierra del Fuego hoy

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de -0.6°C. Se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia el mediodía, aunque todavía con probabilidades de nubes dispersas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde, se anticipa un moderado incremento en la temperatura, alcanzando un máximo de 2.9°C. A medida que avance el día, el cielo continuará con nubosidad parcial, acompañado de vientos que podrían llegar a tener una velocidad promedio de 22 km/h. En la noche, las temperaturas bajarán de nuevo, pero se espera que las condiciones del tiempo permanezcan estables. Considerando la humedad relativa del 96%, es importante considerar el uso de vestimenta adecuada para afrontar el frío y la posible sensación térmica más baja.