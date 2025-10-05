Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Tucumán, el clima presenta un inicio del día con cielo parcialmente nuboso, permitiendo que tengamos una mañana agradable. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.5°C, por lo que es recomendable vestir con prendas ligeras, aunque acompañadas de un abrigo liviano.

En cuanto al viento, se prevé que su velocidad máxima alcance los 11 km/h, contribuyendo a mantener una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, el cielo persistirá con nubosidad, pero sin precipitaciones significativas, ya que la precipitación total esperada es mínima, por lo que el riesgo de lluvias será prácticamente inexistente.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 22.4°C, ideal para actividades al aire libre. El nivel de humedad se encontrará cerca del 80%, lo que favorece una sensación de calidez durante toda la jornada.

Asegúrate de mantenerte hidratado y de protegerse del sol con protector solar si decides pasar tiempo al aire libre, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

El amanecer en Tucumán está previsto para las 08:06, mientras que el atardecer será alrededor de las 18:35. Estas condiciones astronómicas ofrecen un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades planificadas durante el día.

En resumen, el día de hoy en Tucumán será propicio para planes al aire libre, con un clima moderadamente caluroso y mínimas probabilidades de precipitaciones.