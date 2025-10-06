Para llenar de alegría el hogar: el truco sencillo para atraer gorriones al jardín, balcón o terraza de la casa

Con la llegada de la primavera, observar aves desde casa puede ser una experiencia única y enriquecedora. Un método sencillo, económico y eficaz puede ofrecer conexión con la naturaleza sin salir del hogar.

¿Cómo atraer gorriones al hogar? Foto: Unsplash.

Las temperaturas más cálidas, los vientos de la primavera, el florecer de las plantas, el sol más intenso, todo esto hace que los aires se vean “renovados” y que las personas experimenten un nuevo “romance” por la naturaleza, muchas veces incluso desde la comodidad de su hogar.

El atractivo simpático de los gorriones. Foto: Unsplash.

Por ello, observar a la naturaleza desde el balcón propio o un patio que se tenga en el hogar puede resultar una experiencia única. Y en ese sentido, las visitas de los gorriones pueden llenar de alegría los jardines, terrazas o balcones.

Cómo atraer gorriones a nuestros hogar

La forma más simple y efectiva de atraerlos es colocar en una bandeja un poco de harina de maíz o polenta.

Este truco natural -que a la vez es muy económico y accesible- funciona como un gran atractivo para estas aves, que identifican rápidamente el alimento como una fuente segura de energía.

Colocar un plato con maíz o polenta puede resultar muy atractivo para los gorriones. Foto: Grok.

Cabe destacar que los gorriones son aves granívoras e insectívoras, lo que significa que su dieta incluye tanto semillas y granos como pequeños insectos. Por ello, la harina de maíz es ideal porque es muy similar a los granos que se encuentran en la naturaleza y para ellos es fácil de digerir, además de aportarles la energía necesaria para llevar a cabo sus actividades.

Algunos consejos a la hora de atraer los gorriones en el hogar:

No usar bandejas muy profundas , dado que les incomodará posarse en ellas con facilidad.

Evitar que se humedezca el alimento , dado que puede deteriorarse y eso no resulta tan apetitoso para los gorriones. Esto implica también cambiar la harina de maíz a diario, a fin de mantener su frescura.

Es aconsejable colocar la bandeja en un lugar tranquilo del balcón, patio o terraza, a fin de no entorpecer la tranquilidad de los gorriones cuando se acerquen a comer.

No solo atraer gorriones al hogar tiene un efecto positivo en cuanto a lo visual e incluso lo sonoro. Sino que además tiene beneficios ecológicos.

Jugar con gorriones, una de las actividades más lindas que puedan existir. Foto: Unsplash.

Es que con su presencia se ayuda a controlar la proliferación de insectos, pequeñas larvas y contribuyen así en fomentar una biodiversidad urbana más equilibrada, con un ecosistema más sano.

Un pequeño gorrión observa atento. Foto: Unsplash.

A todo esto, observar gorriones cerca puede ser toda una experiencia placentera y educativa para los más pequeños, que pueden aprender sobre la fauna local de forma divertida y amena.