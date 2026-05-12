Siemens Mobility fabricará 12 trenes impulsados por hidrógeno para Rumania. Foto: press.siemens

La transición energética ya no se limita a los autos eléctricos o a las grandes ciudades europeas. Ahora también avanza sobre las vías ferroviarias del este del continente. En ese escenario, la compañía Siemens Mobility consiguió un histórico contrato en Rumania para fabricar 12 trenes impulsados por hidrógeno que comenzarán a operar en 2029 y marcarán el debut de esta tecnología en el país.

El acuerdo, firmado con la Autoridad de Reforma Ferroviaria rumana (ARF), representa uno de los primeros grandes proyectos ferroviarios de hidrógeno en Europa del Este y busca acelerar la descarbonización del transporte regional. Además de la entrega de las formaciones, el contrato contempla tareas de mantenimiento y reparación durante un período inicial de 15 años, con posibilidad de extensión.

Trenes de hidrógeno en Rumania: cómo será el proyecto ferroviario de Siemens Mobility

Los nuevos convoyes estarán basados en la plataforma Mireo Plus H, una tecnología desarrollada por Siemens Mobility que combina propulsión eléctrica mediante pilas de combustible de hidrógeno y sistemas de almacenamiento de energía en baterías.

Los nuevos convoyes estarán basados en la plataforma Mireo Plus H, una tecnología desarrollada por Siemens Mobility. Foto: Unsplash

El funcionamiento apunta a maximizar la eficiencia energética: las baterías pueden recargarse tanto gracias al sistema de hidrógeno como mediante el frenado regenerativo. De esta manera, los trenes logran operar sin emisiones locales y con un consumo energético considerablemente menor que los sistemas tradicionales diésel.

Cada unidad estará conformada por dos vagones articulados y podrá alcanzar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Además, contarán con 131 asientos fijos y cinco plegables, ofreciendo una experiencia de viaje moderna y confortable para los pasajeros.

Cómo funcionan los trenes Mireo Plus H impulsados por hidrógeno

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reemplazo progresivo del material rodante diésel que todavía domina buena parte del transporte regional rumano. Según estiman desde el sector ferroviario europeo, la incorporación de trenes de hidrógeno permitirá reducir de manera significativa tanto las emisiones contaminantes como la contaminación sonora.

Uno de los puntos centrales del proyecto ferroviario es el reemplazo progresivo del material rodante diésel. Foto: Unsplash

Los vehículos también estarán preparados para cumplir con los estándares europeos de seguridad e interoperabilidad. Para ello incorporarán sistemas PZB (utilizados para el control intermitente de trenes) y el Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS), clave para la integración ferroviaria continental.

Además, se sumará un moderno sistema de información al pasajero con pantallas interiores y exteriores, además de anuncios automáticos durante el trayecto.

Bucarest tendrá un centro de mantenimiento para los nuevos trenes ecológicos

El contrato firmado entre Siemens Mobility y la ARF también incluye la construcción de una infraestructura de mantenimiento local en Bucarest, donde personal especializado trabajará sobre las nuevas unidades ferroviarias.

El contrato firmado también incluye la construcción de una infraestructura de mantenimiento local en Bucarest. Foto: Unsplash

Las tareas estarán respaldadas por Railigent X, una plataforma digital de gestión de flotas y mantenimiento predictivo diseñada para optimizar la disponibilidad de los trenes y extender la vida útil de baterías y componentes.

La propuesta integral contempla mantenimiento preventivo y correctivo, revisiones completas, suministro continuo de materiales y responsabilidad total sobre la operatividad de las formaciones.

Europa apuesta por el hidrógeno para transformar el transporte ferroviario

El proyecto rumano se suma a una tendencia cada vez más visible en Europa: la búsqueda de alternativas limpias para reemplazar locomotoras diésel en rutas no electrificadas. En ese contexto, el Mireo Plus H aparece como una de las apuestas más ambiciosas de Siemens Mobility.

Con esta iniciativa, Rumania busca posicionarse dentro de la nueva generación ferroviaria sustentable. Foto: Unsplash

La plataforma Mireo (que también incluye la versión Mireo Plus B) ya acumula casi 600 trenes distribuidos en 24 flotas ferroviarias alrededor del mundo. Según la empresa, estos modelos permiten ahorros energéticos de hasta un 25%, gracias a un diseño optimizado que complejidad mecánica, costos de mantenimiento y reduce peso.

Con esta iniciativa, Rumania busca posicionarse dentro de la nueva generación ferroviaria sustentable, en un momento en que el hidrógeno comienza a ganar más protagonismo como combustible estratégico para la movilidad del futuro.