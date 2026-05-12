Perros viejitos Foto: Foto generada con IA

Los perros envejecen de manera gradual y muchas veces los cambios aparecen tan lentamente que sus dueños apenas los notan. Un día siguen corriendo detrás de una pelota y al poco tiempo empiezan a caminar más despacio, dormir durante más horas o mostrar menos interés por ciertas actividades. Aunque el paso del tiempo es inevitable, los especialistas aseguran que una buena alimentación, controles veterinarios y mucho acompañamiento pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida de las mascotas durante la vejez.

De acuerdo con la información difundida por VCA Animal Hospitals, no todos los perros envejecen al mismo ritmo. La edad considerada “senior” depende principalmente del tamaño y la raza. Los perros pequeños suelen llegar a esta etapa alrededor de los 11 años, mientras que los medianos y grandes comienzan a presentar signos de envejecimiento entre los 8 y 10 años. Las razas gigantes, incluso, pueden mostrar cambios físicos y de salud desde edades más tempranas.

Perro viejito. Foto: Unsplash.

Consejos útiles para cuidar a un perro durante su vejez

Entre los síntomas más comunes de la vejez aparecen el cansancio, la pérdida de energía, las dificultades para moverse, la disminución de la audición o la vista y los cambios en el comportamiento. Algunos perros pueden dormir más de lo habitual, mostrar menos ganas de jugar o incluso sentirse confundidos en determinadas situaciones. Por eso, prestar atención a estas señales es fundamental para ayudarlos a transitar esta etapa de la mejor manera posible.

Los veterinarios recomiendan realizar algunos cambios en la rutina diaria. Aunque los perros mayores necesitan más descanso, no deben abandonar completamente la actividad física. Las caminatas suaves y los juegos tranquilos ayudan a mantener las articulaciones activas, controlar el peso y estimular la mente. El ejercicio moderado también contribuye a evitar problemas de obesidad, una de las enfermedades más frecuentes en mascotas adultas.

La alimentación es otro aspecto clave. A medida que envejecen, el metabolismo cambia y el cuerpo necesita nutrientes específicos para mantener los músculos, fortalecer los huesos y cuidar órganos como el corazón y los riñones.

Perro viejito. Foto: Unsplash.

El descanso también cobra mayor importancia durante esta etapa. Los expertos sugieren reemplazar las cuchas viejas por camas más cómodas y acolchonadas, especialmente si el animal sufre dolores articulares o artritis. Además, es recomendable ubicarlas en lugares tranquilos, cálidos y alejados de corrientes de aire para que puedan relajarse correctamente.

El bienestar emocional de los perros mayores también merece atención. Con el paso de los años, algunos animales pueden sentirse más sensibles, dependientes o incluso ansiosos. Las caricias, la compañía y el tiempo compartido con sus dueños son fundamentales para que se sientan seguros y acompañados. Aunque ya no tengan la misma energía que antes, siguen necesitando afecto y estímulos diarios.

Por último, los veterinarios remarcan la importancia de aumentar la frecuencia de los controles médicos. En los perros mayores, las enfermedades suelen avanzar de manera silenciosa, por lo que los chequeos periódicos permiten detectar problemas a tiempo y mejorar el tratamiento. Cuidar a un perro en su vejez no solo implica atender sus necesidades físicas, sino también brindarle paciencia, amor y una buena calidad de vida en una de las etapas más importantes de su vida.