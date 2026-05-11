Separaciones con mascotas. Foto: Unsplash.

Las mascotas comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de las familias y eso también empieza a reflejarse en los tribunales. En Salta, distintos fallos judiciales recientes marcaron un cambio de enfoque en los conflictos por separación de parejas al considerar a perros y gatos como parte del entorno familiar y no solo como bienes materiales.

A partir de estas resoluciones, la Justicia avanzó con medidas que incluyen cuotas alimentarias, acuerdos de cuidado compartido y hasta esquemas de visitas para garantizar el bienestar de los animales después de una ruptura.

Cómo funcionan las cuotas alimentarias y las visitas para mascotas

En varios expedientes analizados en Salta, los jueces intervinieron para ordenar cómo debía continuar el cuidado de los animales que convivían con la pareja antes de la separación.

En algunos casos, se fijaron aportes económicos mensuales destinados a cubrir gastos básicos como alimento, controles veterinarios, vacunas, medicamentos y otros cuidados necesarios para la salud de la mascota.

Cómo funcionan las cuotas alimentarias y las visitas para mascotas. Foto: Freepik.

Además, también comenzaron a implementarse sistemas de convivencia compartida o regímenes de visitas. De esta manera, la persona que no vive diariamente con el animal puede seguir manteniendo contacto mediante encuentros pautados o períodos alternados de cuidado.

Según los criterios utilizados en estas decisiones, el objetivo principal es proteger el bienestar de la mascota y asegurar que ambas partes continúen asumiendo responsabilidades incluso después del fin de la relación.

Un cambio en la mirada sobre las mascotas dentro de la familia

Este tipo de resoluciones refleja una transformación social que viene creciendo desde hace años: cada vez más personas consideran a sus animales de compañía como integrantes fundamentales del hogar.

Por eso, los conflictos relacionados con perros y gatos comenzaron a generar nuevos debates legales vinculados a la responsabilidad afectiva y económica que implica su cuidado.

Un cambio en la mirada sobre las mascotas dentro de la familia. Foto: Freepik.

Entre los principales efectos positivos de estas medidas aparece el fortalecimiento de la tenencia responsable, ya que se establecen obligaciones concretas para evitar situaciones de abandono o descuido tras separaciones conflictivas.

También se busca preservar el vínculo emocional entre las mascotas y las personas con las que convivieron, entendiendo que muchas veces existe una relación afectiva profunda que trasciende lo material.

Al mismo tiempo, especialistas consideran que estas decisiones podrían abrir la puerta a nuevos criterios judiciales en otras provincias, en un contexto donde el rol de los animales domésticos dentro de las familias continúa cambiando y ganando reconocimiento social.