Irritator Challengeri. Imagen generada con IA. Foto: Imagen generada con IA.

Los gobiernos de Brasil y Alemania anunciaron un acuerdo bilateral para la restitución del fósil del dinosaurio Irritator challengeri a su país de origen. Se trata de uno de los hallazgos paleontológicos más relevantes de Sudamérica, tanto por su valor científico como por su importancia simbólica para la historia natural brasileña. El regreso del fósil representa un paso significativo en el reconocimiento del derecho de los países a recuperar piezas fundamentales de su patrimonio natural y cultural.

Esta decisión se enmarca en una política más amplia de repatriación de patrimonio paleontológico al país sudamericano, luego de que se comprobara que el ejemplar fue extraído de manera ilegal y trasladado a Europa en la década de 1990. Desde 1991, el fósil brasileño se encontraba en exhibición y estudio en el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, donde permaneció durante más de treinta años. El acuerdo refuerza el debate internacional sobre la procedencia de los bienes científicos y la necesidad de respetar las leyes nacionales e internacionales que protegen el legado natural de cada nación.

Irritator Challengeri Foto: -

El origen del conflicto: ¿cómo salió el fósil de Sudamérica de forma ilegal?

Un comerciante privado vendió el fósil al Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart en Alemania en 1991 en una operación que violó la ley brasileña que establece que los fósiles encontrados en el país son propiedad del Estado.

De esta forma, el fósil habría sido extraído ilegalmente de la Chapada do Araripe, una zona cordillerana en el estado de Ceará, noreste de Brasil, y luego llevado de contrabando a Alemania. Los paleontólogos del país de Sudamérica reclamaban su devolución hace años y lograron apoyo internacional mediante campañas en línea y cartas de especialistas.

Irritator challengeri: las características del dinosaurio que vuelve a Brasil

El “Irritator Challengeri” fue un dinosaurio carnívoro de 6,5 metros de largo que vivió hace aproximadamente 110 millones de años, durante el período cretácico.

El “Irritador” obtuvo ese nombre porque, literalmente, causó gran frustración entre los paleontólogos extranjeros que, durante una investigación en 1996, descubrieron que el cráneo del dinosaurio había sido modificado por traficantes ilegales. La alteración tenía como objetivo hacer que el fósil pareciera más completo y así aumentar su valor en el mercado.

Irritator Challengeri Foto: -

El Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart y su rol en la devolución

El Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart tuvo un papel central en el proceso de restitución del fósil del Irritator challengeri, ya que la institución conservaba el cráneo desde 1991, cuando fue adquirido a un comerciante privado alemán. Con el paso de los años, investigadores brasileños cuestionaron la legalidad de su exportación debido a las leyes brasileñas que prohíben el comercio y la salida no autorizada de fósiles del país. Tras décadas de reclamos científicos y diplomáticos, el museo aceptó participar en el proceso de devolución, en coordinación con los gobiernos de Brasil y Alemania.

La restitución al Museo de Paleontología Plácido Cidade Nuvens en Santana do Cariri es considerada un avance importante en los debates internacionales sobre patrimonio paleontológico, cooperación científica y reparación histórica frente al tráfico irregular de fósiles.

Diplomacia científica: el acuerdo entre Alemania y Brasil para reparar el vínculo

Luego de años de cuestionamiento ético y legal de los investigadores brasileños sobre el fósil estudiado y una campaña para la devolución del ejemplar con apoyo internacionales con una carta abierta firmada por 260 expertos de todo el mundo a las autoridades alemanas. Además, una petición en línea reunió 35.000 firmas.

Irritator Challengeri Foto: -

“Cuando devolvemos un fósil a su lugar de origen, podemos cambiar la vida de las personas de muchas maneras. Este fósil atrae visitantes, estos visitantes vienen a estos lugares, y estos lugares comienzan a movilizar su economía en torno a este turismo fósil. La devolución de este material les da a los habitantes de Ceará un sentimiento de orgullo y pertenencia. De mi territorio surgen cosas importantes, de él surgen historias. Historias que son famosas en todo el mundo, historias que inspiran a niños en muchos lugares del mundo”, afirma Aline Ghilardi, paleontóloga de la UFRN.

Y agrega: “No voy a mentir, sentimos una gran alegría, es algo implícito, porque lo vemos como otra victoria. Pero intento contener mi alegría porque es un proceso lento. Así que creo que solo lo celebraré de verdad cuando este fósil esté en suelo brasileño”.