Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025
Tiempo para la mañana en Salta
Hoy en la ciudad de Salta, el clima presentará despejado por la mañana con una temperatura mínima de 3.4°C. La humedad será moderada, con un valor del 47%. Los vientos, aunque serán leves, alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h, lo que permitirá disfrutar de una mañana agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y noche, las condiciones cambiarán a un cielo parcialmente nuboso. Se pronostica una temperatura máxima de 21.2°C, ofreciendo un clima templado para las actividades al aire libre. La velocidad del viento se mantendrá estable en torno a los 8 km/h, mientras que la humedad se situará en un 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco mayor.
Nota: Siempre considere consultar fuentes oficiales de meteorología para obtener información más detallada antes de planificar sus actividades.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025
Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 8:03 y el atardecer ocurrirá a las 18:40. Un momento perfecto para disfrutar del entorno natural que ofrece Salta.