Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Tiempo en Salta

Tiempo para la mañana en Salta

Hoy en la ciudad de Salta, el clima presentará despejado por la mañana con una temperatura mínima de 3.4°C. La humedad será moderada, con un valor del 47%. Los vientos, aunque serán leves, alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h, lo que permitirá disfrutar de una mañana agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las condiciones cambiarán a un cielo parcialmente nuboso. Se pronostica una temperatura máxima de 21.2°C, ofreciendo un clima templado para las actividades al aire libre. La velocidad del viento se mantendrá estable en torno a los 8 km/h, mientras que la humedad se situará en un 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco mayor.

Nota: Siempre considere consultar fuentes oficiales de meteorología para obtener información más detallada antes de planificar sus actividades.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 8:03 y el atardecer ocurrirá a las 18:40. Un momento perfecto para disfrutar del entorno natural que ofrece Salta.