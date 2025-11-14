La UBA abre la inscripción 2026: todo lo que necesitás saber para empezar el CBC el próximo año

La Universidad de Buenos Aires confirmó las fechas y el procedimiento para inscribirse al Ciclo Básico Común en 2026. El proceso, que incluye preinscripción online, presentación de documentación y elección de sede y turno, está dirigido a quienes comienzan una carrera el próximo año y requiere DNI argentino y título secundario legalizado.

UBA 2026: fechas de inscripción al CBC, requisitos y cómo hacer el trámite paso a paso.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se prepara para recibir a una nueva camada de ingresantes y anunció el cronograma para las inscripciones al Ciclo Básico Común (CBC), la puerta de entrada obligatoria a todas las carreras de grado que ofrece la institución.

Con un sistema de ingreso irrestricto y sin examen eliminatorio, la universidad pública más grande del país busca ordenar y transparentar el proceso para quienes planean iniciar su trayectoria académica en 2026.

Universidad de Buenos Aires (UBA). Foto: X.

La inscripción a la UBA se organiza en tres etapas fundamentales:

Preinscripción online.

Presentación de la documentación obligatoria.

Selección de sede y turno a través de la web del CBC.

El ingreso a la universidad es irrestricto y no requiere examen previo. Es importante destacar que los estudios de grado en la UBA son gratuitos y que para iniciar el trámite se debe contar con DNI argentino vigente.

¿En qué consiste el CBC?

El Ciclo Básico Común constituye el primer año obligatorio para todas las carreras de la UBA. Su creación respondió a la necesidad de establecer un nivel académico homogéneo entre los estudiantes ingresantes, de modo de garantizar igualdad de condiciones al comenzar el recorrido universitario.

Si bien el CBC no contempla examen de ingreso, sí exige aprobar seis materias, distribuidas en hasta tres por cuatrimestre. Para aprobar cada asignatura se requieren dos exámenes parciales.

UBA 2026: fechas de inscripción al CBC, requisitos y cómo hacer el trámite paso a paso.

¿Qué materias incluye?

El esquema del CBC presenta particularidades según la carrera. Las carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) suman un taller anual de dibujo, totalizando siete materias. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, el primer año se enmarca dentro del primer tramo del Ciclo General. Para carreras de duración inferior a cuatro años, el CBC puede incluir entre una y cuatro materias.

Las seis materias estándar abarcan:

Dos asignaturas comunes a todas las carreras: Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico.

Dos materias correspondientes al área de orientación elegida (“Ciencias Sociales y Humanas”, “Ciencias Biológicas y de la Salud” o “Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño”).

Dos materias específicas de la carrera.

Al incluir contenidos compartidos por diversas carreras, el CBC funciona también como un espacio de orientación vocacional y facilita el cambio de carrera sin mayores complicaciones.

Fechas de inscripción

Del 14 al 28 de noviembre de 2025: inscripción para quienes nunca hayan iniciado trámites en la UBA o deban rematricularse en el CBC o UBA XXI.

Febrero de 2026 (fecha a confirmar): destinado a estudiantes que deseen cambiar de carrera, iniciar una nueva carrera en simultáneo o que ya posean usuario en el sistema SIU-Guaraní. También estará disponible la preinscripción para quienes aún no la hayan realizado y la rematriculación para estudiantes sin usuario en SIU-Guaraní.

Todos los trámites se completan a través de los sitios del CBC o de UBA XXI, según la modalidad elegida.

UBA 2026: fechas de inscripción al CBC, requisitos y cómo hacer el trámite paso a paso. Foto: Unsplash.

Documentación requerida

Título secundario (analítico) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA mediante TAD.

Constancia de título en trámite, para quienes aún no cuenten con el certificado definitivo.

DNI argentino.

Cómo realizar la inscripción

Preinscripción online: ingresar a la web del CBC con DNI, apellido y nombre. El sistema verificará que no existan inscripciones anteriores y redirigirá al portal de Preingreso. Allí se completarán datos personales y se recibirá un correo con instrucciones. Este proceso puede demorar hasta 96 horas. Presentación de la documentación: las indicaciones se enviarán por correo electrónico. Selección de sede y turno: se realiza desde la página del CBC, eligiendo dos opciones de sede y horario. Este paso es obligatorio incluso para quienes opten por cursar únicamente a distancia.

Consideraciones adicionales

En el primer año, las materias se asignan de manera automática.

Las materias desaprobadas pueden recursarse eligiéndolas.

El CBC asigna un máximo de tres materias por cuatrimestre, salvo requerimientos particulares de algunas carreras.

La elección de sede y turno depende de la disponibilidad de vacantes y de la oferta académica de cada sede.

Con su sistema de ingreso abierto, cursada gratuita y amplia variedad de sedes, la UBA se prepara así para recibir a miles de nuevos estudiantes en 2026, reforzando su compromiso con la inclusión educativa y el acceso universal a la educación superior.