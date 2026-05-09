Una pileta en plena facultad de la UBA Foto: Web UBA Derecho

Si pensabas que la Facultad de Derecho (UBA) era solo aulas, exámenes y pasillos solemnes, guardate este dato: adentro funciona una Dirección de Deportes con infraestructura real para entrenar y, lo más llamativo, una pileta climatizada donde podés hacer pileta libre, tomar clases de natación o incluso buceo.

Lo mejor es que no es exclusivo para estudiantes. Además de alumnos, docentes, graduados y gente de otras unidades UBA, también existe la categoría “invitados/as”, pensada para público general (con matrícula y arancel mensual).

¿Dónde queda esta pileta “escondida”?

El acceso es dentro del edificio de Derecho UBA, en Av. Presidente Figueroa Alcorta 2263, pleno Recoleta.

Cómo es el natatorio

Según la guía institucional de la Facultad, la pileta es climatizada, mide 20 metros de largo por 12 de ancho y tiene una profundidad que va de 1 m a 2,40 m. Esto la vuelve ideal tanto para nado recreativo como para entrenamiento técnico (si elegís el horario que te convenga).

Horarios 2026: pileta libre, natación y buceo

Para pileta libre, los horarios publicados para 2026 son: lunes 15 a 21, martes a viernes 9 a 21 y sábados 10 a 14. Además hay franjas para natación con profesor y entrenamiento, según día y turno.

La pileta de Derecho UBA por dentro: Foto: Web UBA Derecho

Y sí: también aparece la opción de buceo, con horarios específicos en la grilla 2026 (por ejemplo, bloques de 13 a 14 ciertos días y un turno sábado por la mañana, según cronograma).

Tip para disfrutarla más: si podés, evitá la franja típica post‑oficina y buscá horarios menos “pico” para nadar con más comodidad.

Cuánto cuesta (aranceles 2026) y qué incluye “ser invitado”

En la página oficial de aranceles 2026 figura que la matrícula anual para invitados/as (público sin vínculo con UBA) es de $13.000. Y como referencia, el arancel mensual de Pileta libre para invitados/as se publica en $41.500. Si querés clases, Natación con profesor figura en $50.500 para invitados/as (mensual).

En buceo, la misma tabla 2026 muestra alternativas como curso inicial y rescue (8 clases) y también entrenamientos por clase o packs.

Universidad, UBA, facultad

Importante: estos valores pueden actualizarse durante el año; lo ideal es chequear siempre la página oficial antes de anotarte.

Requisitos para anotarte

Para asociarte como invitado/a, la información oficial indica que necesitás apto médico y DNI o pasaporte. La inscripción se informa de lunes a viernes en el horario administrativo publicado (y conviene escribir antes para confirmar pasos y cupos). Contacto directo: deportes@derecho.uba.ar y el teléfono 5287‑7020 figuran como canal de informes.

Bonus: no es solo pileta

La Dirección/Departamento de Deportes detalla que, además del natatorio, hay espacios para actividades como musculación, boxeo, artes marciales y canchas para deportes recreativos. Si tu idea es optimizar tiempo, este formato “todo en un mismo lugar” puede ser un gol: entrenás y después te movés por Recoleta sin cruzarte media ciudad.

El detalle que lo hace distinto

Esta es la parte que sorprende: el edificio es muy reconocido por su arquitectura y por la presencia de obras y piezas en distintos espacios, y la nota original destaca que incluso el recorrido interno puede sentirse como un “museo poco evidente”. Si te gusta la idea de entrenar en un lugar con historia y estética, este plan tiene ese “algo” que no encontrás en un gimnasio típico.

Preguntas frecuentes